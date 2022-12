Tarifas de aseo en Bogotá deberían bajar a partir de enero, aseguró el concejal Diego Cancino

Según el concejal de Bogotá, una denuncia suya hará que disminuyan las tarifas de recolección de basura a partir del 2023, pero no sería una medida permanente. Foto: captura redes sociales.

El concejal de Bogotá Diego Cancino aseguró que gracias a sus denuncias en contra de la empresa Promoambiental, las tarifas de aseo en la capital colombiana empezarán a bajar a partir de enero.

“Bogotá, ¡lo vamos a lograr! A partir de enero tendrán que bajar las tarifas de aseo en la ciudad gracias a nuestras denuncias y la lucha jurídica contra PROMOAMBIENTAL. Ellos reportaron falsos kilómetros de barridos de calles y ahora tendrán que cobrar menos”, escribió en concejal en su cuenta de Twitter, y adjuntó un video:

El concejal publicó este video en su cuenta de Twitter

En una columna, Cancino explica que Promoambiental presta su servicio de recolección de basuras en Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz desde el 2017. Sin embargo, en 2019 la empresa demandó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y a Proceraseo una empresa encargada de procesar la información que se generaba en la ejecución del servicio de aseo, al considerar que su remuneración debía otorgarse por kilómetros recorridos y no según lo establecido en el contrato de licitación.

Pero, en julio de 2021, el Tribunal de Arbitraje desestimó esas pretensiones al determinar que el mecanismo de recolección debía hacerse de acuerdo a lo estipulado en el contrato de concesión.

De todas formas, cuenta el concejal, en el marco del proceso contra Proceraseo, el laudo arbitral modificó los efectos jurídicos, técnicos, económicos y financieros de la licitación pública en favor de Promoambiental, y en consecuencia, se estableció que la remuneración a los concesionarios debía hacerse por número de kilómetros barridos y no solo por el número de suscriptores.

Por eso, se tuvieron que modificar las normas pactadas en la licitación para adaptarse a tales condiciones. Además, obligó a Proceraseo a pagarle a Promoambiental “casi 140.000 millones”, según dijo Cancino, que representarían la diferencia de la remuneración recibida en función al número de usuarios y los kilómetros barridos reportados entre octubre del 2018 y octubre de 2021.

No obstante, continúa el concejal, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá anuló el laudo, al declarar que el tribunal arbitral no era competente para decidir la forma en la que se distribuyen los recaudos vía tarifas ni como se liquida y se pagan las remuneraciones a los concesionarios, toda vez que esto no corresponde al contrato de sociedad que contenía la cláusula arbitral.

El concejal explica que si bien se anuló el laudo arbitral, la decisión no recae sobre la decisión de fondo del tribunal arbitral, sino que difiere la decisión a la autoridad competente, que deberá tomar una decisión con las pruebas recolectadas en el proceso arbitral. Pero, queda vigente entonces el esquema de facturación aplicable antes del laudo, es decir, lo que estaba estipulado en la licitación: por número de usuarios y no por kilómetros barridos.

Según Cancino, se espera que con esta medida, las tarifas de recolección de basuras disminuyan para el 2023 en las localidades de Bogotá mencionadas. Pero, advierte que las tarifas tendrían nuevamente un aumento si el juez que asuma el caso decide adoptar el esquema de Promoambiental.

“¿Sabía que PROMOAMBIENTAL reportó kilómetros de barrido de calles por encima de lo permitido legalmente? Por ello a los bogotanos se nos está cobrando tarifa de aseo inflada. En julio lo denunciamos; ya hay sentencia que los obliga a cumplir. ¡En enero bajará la tarifa de aseo!”, complementó Cancino en Twitter.

