Luis Díaz le envió emotivo mensaje a Lionel Messi tras ganar la Copa Mundial: “Todo está dicho”

El colombiano Luis Díaz no volvería a jugar con Liverpool por lesión sino hasta marzo de 2023. Imagen: @AnfieldWatch

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz le envió un mensaje de reconocimiento a Lionel Messi luego de que la selección Argentina lograra alzar su tercera Copa Mundial en Catar. El extremo del Liverpool no ocultó su admiración por el talento del capitán de la albiceleste.

Poco después de que se finalizara el partido entre Argentina y Francia que le dio la victoria al primero tras una tanda de penales que terminó con cuarto aciertos frente a dos, el extremo centro guajiro y delantero de la Selección Colombia volvió a sus redes sociales para enviarle un mensaje a Messi.

Con una imagen del capitán de la albiceleste en el esperado momento en que tuvo en sus manos la Copa Mundial, que quedó registrado cuando le dio el beso. En ella también aparecía con el Balón de Oro aún cargado, otro de los reconocimientos que le mereció su participación el campeonato.

Para Luis Díaz “todo está dicho”, escribió en su publicación sobre el desenlace de la Copa Mundial que finalizó este 18 de diciembre. Pero además, le dijo a Messi que “el fútbol te lo debía”, pues el delantero llevaba cinco participaciones persiguiendo el triunfo que logró en la que sería su última oportunidad.

La historia que publicó Luis Díaz felicitando a Lionel Messi por su título de campeón del mundo. Imagen: @luisdiaz19_

El guajiro se encuentra ausente de las canchas desde octubre cuando sufrió una lesión tras el partido frente a Arsenal. El pasado 6 de diciembre había anunciado su regreso en redes sociales cuando viajó a Dubái con el Liverpool para un partido de preparación, pero en el entrenamiento sintió molestias que implicaron nuevos exámenes.

Al parecer, tras pasar por el quirófano, deberá estar al menos tres meses por lo que no podrá ser parte del inicio de la temporada del próximo año. Con solo 12 partidos ya ha marcado al equipo inglés y es una baja sensible. Dejó cuatro goles y tres asistencias.

Un talento que fue reconocido recientemente por el mismo Lionel Messi, antes del inicio del Mundial, en unas declaraciones sobre los partidos previos en las eliminatorias. El capitán de la albiceleste describió a Díaz como “un jugador extraordinario, rapidísimo, por afuera que nos generaba mucho peligro”.

Díaz admira a Messi como uno de sus mayores ídolos. Recientemente, mientras pasaba su recuperación en Barranquilla, contó el episodio en el que lo conoció y casi no puede ocultar su emoción. “Casi me muero, casi le digo “te amo” y todo, je, je. De verdad, él siempre ha sido mi referente. Mi gran ídolo fue Ronaldinho, pero como ya se retiró, nunca pude enfrentarlo. El día que lo conozca sí que me voy a morir de verdad. Y bueno, Lio es el mejor del mundo”, dijo a la revista Bocas.

El delantero señaló que obtuvo una camiseta firmada por el astro argentino que dice “con afecto para Luis”, gracias a un amigo que le pidió el favor a Messi. “Mi vida ya está arreglada con esa camiseta”, dijo Díaz a la revista, a la que agregó que su apoyo para la copa mundo era justamente para la Selección Argentina.

Otros colombianos que han reaccionado al triunfo de la Copa del Mundo son, por ejemplo, Radamel Falcao, quien escribió: “Felicitaciones selección Argentina. Felicitaciones a todo el pueblo argentino... Igualmente felicitaciones selección de Francia. Que final tan intensa y maravillosa. Gracias por tanto”.

También lo hizo la jugadora más importante actualmente, Linda Caicedo, quien logró el subcampeonato mundial sub-17 y estuvo en el estadio para ver la final de la Copa Mundial. “Lindo cuando deseas tanto algo y se te cumple, cuando luchas y no paras por conseguirlo. Esa cara de felicidad quedará marcada en todos los que te consideramos el mejor de la historia. Feliz de ver como quedas campeón Leo”, escribió.

