Edwin Cardona dejó los entrenamientos con Racing y voló a Colombia por una emergencia familiar

Con la finalización de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, todos los equipos alrededor del mundo comienzan a planear lo que será el inicio de las competencias locales y ya se encuentran realizando trabajos precompetitivos para tener en el mejor estado físico posible a sus jugadores y de esta forma poder cumplir con los objetivos de campaña establecidos para 2023.

Argentina es uno de esos países, que aparte de tener sus ojos en las pantallas de los televisores viendo a su selección en la cita orbital, también está preparando lo que será el inicio de un nuevo año de liga y todos los equipos ya se encuentran concentrados en sus sedes de entrenamiento para tener a toda la plantilla a punto.

No obstante, para algunos futbolistas colombianos este retorno al trabajo no ha sido del todo cómodo. Juan Fernando Quintero, no ha podido unirse a sus compañeros de trabajo con River Plate debido a que su situación contractual todavía no ha sido definida y el mediocampista Edwin Cardona, en los últimos días, tuvo que abandonar los trabajos de preparación con Racing y volar con urgencia a Colombia, deteniendo su proceso de trabajo.

Así lo confirmó la Academia en sus redes sociales, quienes por medio de una publicación confirmaron que le entregaron autorización al futbolista de dejar las instalaciones y viajar para atender una emergencia médico-familiar, enviándole sus mejores deseos para que todo salga bien: “¡Fuerza Edwin, estamos con vos!”

Según informó el diario Olé, el colombiano tuvo que regresar al país para acompañar a su pareja a una operación que tenía agendada. Poco antes de que se confirmara su salida temporal, el futbolista había publicado en sus redes sociales, una historia de su pareja con un mensaje de aliento y apoyo:

“Eres una guerrera de Dios. Todo va a estar bien, Dios te bendiga mi amor”

Por el momento todavía no se ha confirmado la fecha en la que Cardona tendrá que volver a unirse al equipo para continuar trabajando de cara a la próxima campaña del club. Es importante recordar que el colombiano tiene contrato con Racing hasta el 31 de diciembre de 2024, dos años completos en los que espera demostrar que todavía tiene el nivel de juego suficiente para seguir jugando allí.

Este año no fue el mejor para el mediocampista de 30 años de edad, llegó a Racing con la ilusión de instaurarse en el onceno inicial, pero las lesiones y las decisiones técnicas del entrenador Fernando Gago, lo relegaron al banquillo en su totalidad y como la cereza del pastel, comenzó a reflejar problemas de actitud y poco compromiso en los entrenamientos, aspecto que no gustó para nada en la hinchada.

No obstante, el antioqueño decidió ponerle punto final a todos estos comentarios y se comprometió para esta nueva campaña con el equipo. A inicios de diciembre, cuando todos los jugadores volvieron para realizarse sus evaluaciones médicas, Edwin llegó con una buena forma física y habría hablado con Gago reiterándole su compromiso con el club para tener una segunda oportunidad.

Ahora, con este percance familiar, el volante tendrá que ponerle pausa a su misión de recuperar el puesto en el equipo, pero tendrá el tiempo suficiente para enamorar de nuevo a su hinchada.





