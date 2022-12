Deportivo Pereira irá a instancias legales por el caso de Brayan León que fichó por el Junior de Barranquilla

El delantero de 22 años fichó por el Junior de Barranquilla. Tomado de @leon11bryan

El Deportivo Pereira vive una auténtica desbandada tras la obtención de su primera estrella en el fútbol profesional colombiano luego de imponerse en la final de la Liga BetPlay Dimayor II desde la tanda de los penales al Deportivo Independiente Medellín en el Hernán Ramírez Villegas.

En las últimas horas, el Junior de Barranquilla oficializó la contratación del delantero de 22 años, Brayan León una de las figuras del título del Grande Matecaña que se sumó a las partidas de Pesoso Correa, Léider Berrío y Leonardo Castro que no renovó contrato con el Pereira y llevó sus goles a la capital de la República para jugar con Millonarios.

El futbolista oriundo de Turbaco (Bolívar) cumplió un destacado papel en este 2022 con el Deportivo Pereira con el que disputó por todas las competiciones un total de 46 partidos con un saldo de 11 anotaciones y también se reportó con ocho asistencias en 2,912 minutos en cancha.

Sin embargo, no todo es color de rosa para Brayan León dado que desde el Deportivo Pereira alegan que el jugador tiene contrato vigente con la institución de la Perla del Otún. Ante situación el cuadro Aurirrojo tomará acciones legales de acuerdo con la información del comentarista de los Dueños del Balón de RCN Radio, Jorge Hurtado a través de cuenta de Twitter.

“Atención! @JuniorClubSA anuncia a Brayan Leon como nuevo jugador, pero se viene lío legal, el delantero tiene contrato con @Corpereira hasta diciembre de 2024 y se debía pagar cláusula de resicion, lo que no sucedió. Los abogados del Pereira ya están al frente del tema”.

El jugador aún tiene contrato vigente con el cuadro Matecaña. Tomado de @jorgehurtadonr

Según información de la prensa el cuadro pereirano le adeuda varios meses de sueldo a sus jugadores, no obstante, Hurtado desmintió esta versión por la misma red social: “¡Dando continuidad al tema Bryan León @Corpereira se encuentra al día en salarios con todo el plantel, el próximo lunes se les cancelará el premio por el título supuestamente León negocio con @JuniorClubSA como agente libre, porque le adeudaban varios meses de salario!”.

El mismo periodista denunció que el caso de Brayan León no es el único que se está presentando en el Deportivo Pereira: “Como si no fuera suficiente con el caso de Brayan León que ya comenté, me cuentan que el central Emiro Garcés se encuentra en Rusia con su representante, intentando negociar como agente libre a pesar de tener contrato vigente con @Corpereira, que les pasa a estos muchachos?”

El jugador se encuentra en Rusia para cerrar su fichaje. Tomado de @jorgehurtadonr

Por otro lado, esta semana quedó definido en la asamblea extraordinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) que el Deportivo Pereira mantendrá el título conseguido en el segundo semestre y seguirá jugando en la primera división con la razón social “Corpereira” como lo informó el club a través de uno comunicado.

“La Corporación, Social, Deportiva y cultural de Pereira “Corpereira” en liquidación judicial tiene su reconocimiento deportivo, afiliación a Dimayor y seguirá, por derecho, en competencias oficiales de la categoría A bajo el amparo de los estatutos de la Dimayor”.

