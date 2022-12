Gerard Piqué evadió preguntas sobre Clara Chía y el video en casa de Shakira

Gerard Piqué es interrogado por periodistas sobre las imágenes que circulan en internet sobre Clara Chía en casa de Shakira cuando ella no estaba en el lugar.

Las críticas en contra de Gerard Piqué por los presuntos casos de infidelidad que cometió cuando tenía una relación con Shakira han sido el pan de cada día en las redes sociales y cada vez que los medios de comunicación ventilan información nueva del exfutbolista y su nueva pareja, Clara Chía, los fanáticos de la barranquillera se agitan.

El más reciente hecho se suscitó cuando el programa Socialité reveló un video en el que se ve al español durante una transmisión en vivo junto a Ibai Llanos a través de Instagram. Pero esto no fue lo que llamó la atención de las imágenes, pues allí se observa que detrás de Piqué pasa una joven de cabello rubio, con una apariencia similar a la de Clara Chía.

Estas imágenes datan de agosto de 2021 y el medio español aseguró que se trataba de la joven de 23 años con quien, al parecer, sostuvo su romance desde esa fecha hasta este tiempo. Posteriormente, otros medios de comunicación desmintieron estas afirmaciones y señalaron que se trataba de otra mujer, con quien también le habría sido infiel a Shakira mientras ella estaba de viaje con sus hijos.

Medios españoles afirmaron que la pareja se conoce desde hace largo tiempo, incluso, que la joven visitaba la casa de Shakira cuando la artista salía de viaje con sus hijos

Esta vez, los paparazzi captaron al español al interior de su carro y lo asediaron para tener detalle sobre este hecho. Sin embargo, Gerard Piqué decidió quedarse en el vehículo mirando su celular, sin darle un solo instante la cara a las cámaras o intentar bajar la ventana del automóvil para responder.

“Hola, Gerard, ¿cómo estás? Queríamos preguntarte por las imágenes que salen de esta casa en agosto de 2021… ha habido mucha polémica y no sabemos si quieres aprovechar para aclarar que no era Clara Chía. Se está comentando que es Ana Tormo, una empleada de tu empresa, que no es Clara porque es el 15 de agosto de 2021″, preguntan los periodistas apuntando con sus micrófonos sin recibir respuesta alguna y hablándole a una ventana.

Reporteros abordaron a Gerard Piqué en su auto para preguntarle sobre el video de Clara Chía y Ana Torma en el que se ve a una de las dos mujeres caminando por la que fue la casa de Shakira. Captura de pantalla de Twitter @Gaitn4Ivn

También le preguntarn por el viaje que realizó el exfutbolista junto a Chía a Praga, en la que medios españoles afirmaron que el excentral blaugrana estuvo bastante tiempo mirando su celular, específicamente el perfil de su expareja, Shakira, Por esto, se habría presentado una fuerte discusión durante la escapada.

Otras preguntas que formularon los reporteros fueron sobre el embarazo de Clara Chía. También quisieron indagar si Shakira se habría comunicado con él después de conocer las imágenes de Tormo al interior de su vivienda mientras ella estaba de viaje con los niños fuera de Barcelona e incluso, si ya estaba preparado para la partida de sus hijos a Miami después de Navidad.

El español fue interrogado por las imágenes de Ana Torma, Clara Chía embarazada e incluso, si Shakira se ha pronunciado sobre el video en su casa cuando estaba de viaje con los niños. Video tomado de la cuenta de Twitter @Ivn4Gatn

Las pruebas de que Gerard Piqué quiere volver con Shakira

Según han indicado los medios españoles, el catalán estaría bastante decepcionado de haber terminado su relación con la barranquillera por cuenta de los comportamientos infantiles que tendría Chía mientras está con su novio. Esto habría hecho que el noviazgo llegara a su final, después de un escapado que se dio la nueva pareja con rumbo a Praga. La información fue revelada por el paparazzi Alfonso Merlos, del programa Merlos Place, quien indicó que el motivo de esta ruptura habría sido la interprete de Monotonía, Antes de las seis y Te dejo Madrid.

Según el periodista, durante el viaje se produjeron varias discusiones, algo que no pasó inadvertido para los otros pasajeros del avión. Pero, ¿cuál sería el motivo?: “Él iba viendo el perfil de Instagram de Shakira”. Y aunque algunos esperarían que el futbolista estaría encantado con su nueva relación, lo cierto que es los medios han señalado que la colombiana ya sabía de la existencia de Clara Chía antes de terminar la relación con Piqué.

Seguir leyendo: