María Fernanda Cabal le pidió a Petro explicar por qué decía que el Ejército fusilaba jóvenes y la remitieron a dos ministerios

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, fue una de las principales críticas de que el presidente Gustavo Petro asegurara que las Fuerzas Militares habían ejecutado a jóvenes colombianos. Esas declaraciones, el mandatario las hizo ante medios internacionales, lo que llevó a la congresista uribista a interponer un derecho de petición para que Petro ampliara la información al respecto.

Sin embargo, según dio a conocer Cabal en las últimas horas a través de su cuenta de Twitter, el Departamento Administrativo de la Presidencia le informó que su solicitud, donde le pedía al presidente que ampliara la información sobre sus polémicas afirmaciones, pasaría a manos de los ministerios de Defensa y Justicia.

“Solicité a Petro, que aclarara afirmaciones ante medios internacionales en las que aseguró que “han muerto miles de jóvenes fusilados por el Ejército” y otros están presos; y la respuesta fue trasladar la petición a los MinJusticia y MinDefensa. ¿No tiene soporte? ¡Insistiremos!”, aseguró Cabal.

La petición de la senadora uribista fue porque el primer mandatario aseguró, en diálogo con los medios internacionales France 24 y Radio Francia Internacional (RFI), la presunta responsabilidad del Ejército en lo que Petro llamó “fusilamiento” de jóvenes civiles.

“Las violaciones de derechos humanos, que yo sí creo que han sucedido en Venezuela, han sucedido peor en Colombia y los que he visto abrazarse con los presidentes de Colombia, cuando han muerto miles de jóvenes fusilados por el Ejército, cuando en la última manifestación de jóvenes mataron cien y tienen doscientos presos. ¿Eso qué es?”, cuestionó el presidente de la República.

De hecho, desde que Petro hizo esas declaraciones, María Fernanda Cabal le había dejado varios reparos. En uno de ellos, le recordó al mandatario que él era el máximo jefe de las Fuerzas Armadas y que debía explicarle al país, en detalle, los momentos en que el Ejército cometió los delitos de los que los acusaba.

“De la mayor gravedad estas afirmaciones que hace quien es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia. Petro debe aclararle al país en qué momento y cómo el ‘Ejército ha fusilado a miles de jóvenes’ y quiénes son los más de 200 que están presos”, señaló Cabal días atrás en Twitter.

En esa misma entrevista, Petro recordó su trasegar político y cómo enfrentó al exprocurador uribista Alejandro Ordóñez. “El que volvamos a fortalecer la Convención Americana como el gran tratado de derechos humanos de la región desde Alaska hasta la Patagonia. Yo soy presidente porque me tocó acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para salvar mis derechos políticos. De lo contrario, de por vida me los habrían quitado en Colombia”, manifestó Petro.

Sobre las explicaciones que María Fernanda Cabal le pide al presidente de la República, hay que recordar que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) documentó, en 2021, que durante los gobiernos de Álvaro Uribe, jefe político de Cabal, se documentaron, al menos, 6.402 falsos positivos.

Esos casos son en los que el Ejército mató a civiles y los hizo pasar como guerrilleros para mostrar resultados de la guerra contra los grupos armados que azotaban al país en ese entonces. Uno de ellos eran las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que se desmovilizaron en 2016 tras la firma del Acuerdo de Paz entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y la que se consideraba una de las guerrillas más poderosas de la nación.

Las antes descritas no han sido las únicas declaraciones que Cabal ha hecho sobre los ejércitos. Cuando en Perú destituyeron a Petro Castillo como presidente la senadora uribista tuiteó: “Los ejércitos con vocación son anticomunistas. Una realidad con la que no cuentan los comunistas”, haciendo referencia a que Castillo no fue apoyado por las Fuerzas Armadas de su país en este intento de golpe de Estado.

