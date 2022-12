Katherine Miranda y su alerta a la reforma política: “Metieron un orangután gigante”

Este jueves 15 de diciembre, a través de su cuenta de Twitter, la presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, volvió a criticar al Gobierno del Pacto Histórico: Fotos: Colprensa.

En la madrugada de este jueves la plenaria del Senado concilió el proyecto del acto legislativo de la reforma política. La sorpresa fue que la mayoría de la bancada de la Alianza Verde, partido de gobierno, negó el proyecto. En total: por el sí votaron 61 senadores, mientras que 22 lo hicieron por el no.

En medio de la polémica y controversia que se ha despertado por este proyecto del Gobierno de Gustavo Petro, se aprobó el informe de conciliación, que incluye elementos de listas cerradas y la financiación preponderantemente estatal.

Una de las congresistas de gobierno que más ha mostrado su inconformismo por la reforma política es Katherine Miranda. La represente a la Cámara por Bogotá viene advirtiendo que el proyecto busca “eliminar las minorías políticas”.

Este jueves 15 de diciembre, a través de su cuenta de Twitter, la presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes volvió a criticar al Gobierno del Pacto Histórico:

“Nuevo MICO de la Reforma Política. Las listas cerradas del 2026 se podrán hacer de acuerdo a la actual conformación del Congreso! Están votando su propia reelección, legislando en beneficio propio y borrando de un plumazo la democracia”, trinó Miranda.

Le puede interesar: Salario mínimo: Gustavo Petro espera que el aumento para 2023 sea motor del crecimiento económico

Además de eliminar las garantías a las minorías políticas, Katherine Miranda denunció que el Congreso y el Gobierno nacional “acaban de meter un orangután sin precedentes en la reforma política, es decir, que en las próximas elecciones la conformación de las listas cerradas se dará de acuerdo a la organización del actual Congreso de la República”, dijo la congresista en un video que compartió en sus redes sociales.

Una de las congresistas de gobierno que más ha mostrado su inconformismo por la reforma política es Katherine Miranda. La represente a la Cámara por Bogotá viene advirtiendo que el proyecto busca “eliminar las minorías políticas”.

Para Miranda, esto significa “regalarle la curul a los actuales congresistas para el siguiente periodo legislativo”.

Después de eso, la congresista de Alianza Verde leyó un parágrafo de la reforma política que dice así: “En la organización de estas listas, por única vez, se podrá tener en cuenta el orden de elección sin condicionamiento de género del último período constitucional para la respectiva corporación”.

“Acaba de firmarse la reelección del actual Congreso para las próximas elecciones, algo absolutamente grave para nuestra democracia y que claramente, no respeta ninguna consideración de género, ni de liderazgo nuevo. Nosotros nos opondremos firmemente a este tipo de micos que pretende meter el Gobierno nacional”, continuó Miranda en el video.

Otro de los senadores que mostró su inconformismo fue Inti Asprilla, que sostuvo que: “En este punto no nos encontramos con el presidente Gustavo Petro. Lo digo con toda sinceridad, la reforma política tal y como ha sido concebida, no me permite aprobarla y no me permite apoyarla porque cuando yo voté por Gustavo Petro y cuando hice campaña, nunca tenía en la cabeza que íbamos a imponer las listas cerradas”.

Le puede interesar: Hidroituango: apagaron la segunda turbina y se adelantan pruebas

Por su parte, el senador Iván Name, también de la Alianza Verde, cuestionó los cambios que ha tenido el texto durante el debate, concretamente en la Cámara de Representantes: “La mayoría de mi partido, el Partido Verde, el que hace parte de la coalición, no va a acompañar al Gobierno ni va a acompañar esta reforma política”.

Desde el lado de la oposición al Gobierno nacional también se cuestionó el informe de conciliación. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, criticó que la financiación de las campañas sea preponderantemente estatal.

“Primero, nos sentimos muy engañados porque a nosotros nos dijeron que esta reforma política, porque trataba temas tan esenciales para la democracia, iba a ser una reforma por consenso, es decir, que todos los partidos íbamos a estar enterados, íbamos a buscar acuerdos para que esta reforma fuera una reforma democrática, eso no sucedió. Lo segundo, prohíben la financiación privada de campañas políticas, eso qué significa, que el Estado es el que va a entregar la plata, decidirá a quién se la entrega y en qué tiempo”.

Seguir leyendo: