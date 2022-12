Jota Pe Hernández, Inti Asprilla y otros congresistas de Alianza Verde indignados con el gobierno Petro por la reforma política

El senador de la Alianza Verde confirmó que votará en contra de la reforma política. Foto: Jota Pe Hernández (Twitter) / Colprensa

La reforma política, que pasó cuatro de los ocho debates que tiene para ser ley o hundirse, ha causado un sinfín de cuestionamientos al gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo sorprendente es que varias de esas críticas han venido de congresistas de la Alianza Verde, uno de partidos de la coalición oficialista en el Congreso de la República.

La mayoría de dardos han tenido que ver porque uno de los artículos de la reforma política contempla que los partidos que tengan el quince por ciento de representatividad se puedan aliar en las elecciones y buscar más curules en las corporaciones. Esto, a juicio de varios militantes del Verde como Katherine Miranda y Catherine Juvinao, sepultaría a las colectividades pequeñas.

El tema ha causado tanto malestar que, inclusive, el senador Jonathan Pulido, más conocido como Jota Pe Hernández, le pidió este miércoles 15 de diciembre, a sus copartidarios del partido del girasol, que se retiraran de la coalición del gobierno Petro y se declaren en independencia. Eso sí, reconoció que él siempre ha sido independiente y no oficialista.

“El partido Alianza Verde, varios de mis compañeros, entre representantes y senadores, me han manifestado que están completamente decepcionados. Hoy, le hago un llamado a mi partido, declarémonos en independencia y echemos para adelante”, aseveró el senador desde el Senado.

El senador está en contra de la reforma política de Petro.

Además, aseguró que votará negativamente a la reforma política, que es uno de los proyectos banderas del Gobierno nacional encabezado por Gustavo Petro. “En estos cinco meses me ha molestado la incoherencia política. Acá se escuchó la voz fuerte de Gustavo Petro, cuando fue senador. En ese momento rechazaba la reforma política que buscaba destruir las minorías, ahora esta iniciativa trae un artículo que las acabaría por eso, debo preguntarle al Pacto Histórico si están jugando a hacer cambios o a vengarse”, señaló el congresista.

Otro que también anunció que se opondrá al cuestionado proyecto, que busca modificar varios aspectos de cómo se viene haciendo política hasta ahora, fue el senador Iván Name. Quien, a gritos, cuestionó que se busque aprobar la reforma política sin mayores debates.

“Quiero dejar mi discrepancia con estas propuestas y con estas reformas. Mi propio partido llegó a pensar, recién fundado, que dizque las listas cerradas eran la solución al problema de la corrupción. Hoy, la mayoría del Partido Verde, que hace parte de la coalición, no va a acompañar al Gobierno ni va a acompañar esta reforma política”, aseveró Name.

Iván Name asegura que el verde votará contra la reforma política

Otro que sorprendió al cuestionar esa iniciativa fue el senador Inti Asprilla, uno de los principales aliados del gobierno Petro en el Legislativo, quien aseguró que tal y como se concibió esa idea no le permitirá apoyarla porque jamás hablaron de las listas cerradas, que es cuando los electores votan por los partidos y no directamente por los aspirantes. Sin embargo, dijo que no debían retirarle el apoyo al jefe de Estado.

“Lo que estamos criticando nosotros es que se imponga la lista cerrada. Que se quite la libertad, de un partido de decidir, si va por lista abierta o lista cerrada. “Se quiere imponer la lista cerrada y eso es malo para la democracia. La decisión del Pacto Histórico de hacer una lista cerrada fue una decisión propia, pero no deben hacer eso a través de la reforma política”, agregó Asprilla.

Inti Asprilla, el representante que saltó de la Cámara al Senado, le apostará a una reforma policias desde el legislativo colombiano.

Estos reparos de los congresistas verdes se suman a los que las representantes Katherine Miranda y Catherine Juvinao ya le habían hecho al Gobierno nacional por el tema del rezago que sufrirían las minorías políticas. “Le digo al país, al presidente Gustavo Petro y a los colombianos que tengo dolor, vergüenza y una profunda decepción. Yo hice parte de la jefatura de debate de la campaña de Gustavo Petro, yo ayudé a que fuera electo y me duele profundamente que en este Gobierno, con el aval de ustedes, estén acabando con las minorías. Lamentablemente tengo que decirle al país que esto no es el cambio”, señaló Katherine Miranda.

