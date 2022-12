Alcalde se encadenó frente a la sede del DANE: asegura que una equivocación de la entidad le está costando el presupuesto

Él es Óscar Molano, alcalde de la Vega, Cauca, quien se encadenó al frente de las oficinas del DANE por una cifra que le cuesta casi la mitad del presupuesto a su municipio. Tomado del Twitter del mandatario.

Una encuesta para determinar la cantidad de habitantes, desarrollada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el 2018, le podría costar los recursos del presupuesto municipal a la Vega, población del Cauca, pues la disminución de la población hizo que el Ministerio de Hacienda dejara de enviar los recursos que usualmente enviaba a la administración, por ende, se redujo el presupuesto. El alcalde de este territorio, Óscar Molano ha solicitado en todas las instancias que se reajusten estas cifras, pero según él no ha cumplido, por lo que decidió ir a Bogotá y encadenarse en las oficinas de la entidad, además de empezar una huelga de hambre, para ser escuchado. Los pobladores apoyan la acción del mandatario que piden no ser invisibilizados por el Estado.

Lo más llamativo es que la pelea, por así decirlo son 36 personas, esa cantidad le está quitando casi el 50 % del presupuesto a la alcaldía, ya que según una ley declara que aquellos municipios con menos de 25 mil habitantes se les permite acceder a unos recursos más grandes por parte del Estado, esto le ha costado una reducción de 2.442 millones de pesos, que como lo ha explicado el mandatario, son recursos que se destinan a diferentes programas de atención social.

El pleito viene desde hace rato, pues a pesar que son cifras contenidas desde el año 2018, el tema presupuestal ya les ha costado un desequilibrio considerable, al punto de asegurar que para el 2023 se quebrarían las arcas municipales.

“La mala aplicación de este censo ha hecho que suframos una reducción de 2.422 millones de pesos, afectando de manera grave sectores como educación, salud, agua potable, alimentación escolar, libre destinación y libre inversión (...) a razón de la la situación presupuestal de nuestro municipio de La Vega, Cauca, respecto de la asignación del propósito general del sistema general de participaciones correspondiente a la aplicación del censo nacional de población y vivienda año 2018″, detalló el alcalde Molano.

Así ha sido el proceso, que no ha tenido respuesta por parte de las entidades estatales

Ante el desespero, Óscar Molano decidió ir a Bogotá, y desde ayer 14 de diciembre, se encadenó en la entrada de las oficinas del DANE, arrancando también una huelga de hambre, asegurando que no se irá hasta que no se ajusten las cifras.

Una vez se dieron a conocer las cifras del censo, la administración decidió refutarlas con otros números aportados por entidades como el Ministerio de Salud y de Educación, donde presentaba un número superior al que compiló el DANE, que entre 2007 y 2018 determinó que se redujo la tasa poblacional de 47 mil habitantes a poco menos de 25 mil.

Según lo dicho por el alcalde en Semana, la proyección que hizo la entidad lo dejó con 25.036 habitantes, esa sería la cifra de la discordia, y lo que le estaría costando casi 2.500 millones de pesos a la administración, por lo que además de recortar los presupuestos en programas sociales, ha tenido que detener la contratación de personal para mitigar el impacto económico.

De hecho, dijo haber tenido varias reuniones con funcionarios del alto gobierno, hasta el mismo ex director del DANE, Juan Daniel Oviedo, estuvo enterado del caso, pero aun así no se le hizo la corrección solicitada, la respuesta fue que repetirían la medición, pero además que no la hicieron, emitieron un resultado similar al que ya se había emitido.

“En la Constitución en el artículo 357 plantea que los municipios inferiores a 25 mil habitantes tenemos derecho al acceso del 17 % de la bolsa del propósito general ¿qué significa? unos recursos bastante importantes que son casi el 50 % de los recursos que delega el Ministerio de Hacienda al municipio (...) La proyección estadística que emite el DANE este año fueron 25.036 habitantes, esos 36 habitantes que equivalen al 0,003 por ciento del total de la población, hace que perdamos casi el 50 % de los recursos (...) Nos hemos reunido con el viceministro de hacienda, después de hablar con el ministro de hacienda, hicimos un comité y también hablamos con los subdirectores de planeación nacional y el subdirector del DANE; en ese comité que se hizo el primero de noviembre de este año, se aceptó revisar esa cifra, y luego de esa revisión y tras aportar toda la documentación y el rastreo de las mismas instituciones nacionales y departamentales, se aceptó el error y se concluyó que se iba a ajustar esa proyección estadística”, expresó Molano en diálogo con Caracol Radio.

Hasta el momento el DANE no se ha pronunciado sobre el tema, y por lo pronto, el mandatario seguirá encadenado al frente de las oficinas de la entidad.

