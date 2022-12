Acuerdo Final de Paz recibe 17,4 millones de dólares para su implementación en 2023

Otro de los objetivos que se debe cubrir con estos recursos es garantizar la seguridad humana, en particular, la protección de los defensores de los derechos humanos y promover un compromiso integral para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

La oficina del alto comisionado para la Paz dio a conocer que el Comité Directivo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz aprobó un plan de inversiones y nuevas contribuciones para apoyar la implementación del Acuerdo Final de Paz durante 2023, por el orden de los 17,4 millones de dólares.

Los países que hicieron estas contribuciones son: Noruega (US $8,7 millones), Alemania (US $7,4 millones), Irlanda (US $750.000) y Reino Unido (US $550.000).

Luego de anunciar esta noticia, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia y Copresidente del Fondo Multidonante, Mauricio Lizcano, aseveró que:

“EI presidente Gustavo Petro agradece a la comunidad internacional y de manera muy especial a los países donantes del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Este nuevo plan de inversiones y las contribuciones anunciadas para 2023 son un avance muy importante para conseguir la Paz Total”.

Por su parte, Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, manifestó que el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas “contribuirá en 2023 a concretar las respuestas institucionales a los compromisos que se derivan de los ejercicios de construcción de paz con las comunidades”.

Entre tanto, Mireia Villar Forner coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia subrayó:

“El día de hoy los socios del Fondo asignaron recursos a temas estratégicos y prioritarios para seguir apoyando la implementación del Acuerdo de Paz. Agradezco nuevamente a la cooperación internacional y al Gobierno Nacional por su confianza en este mecanismo, gracias al cual se han podido sostener en estos 6 años inversiones transparentes hacia las comunidades”.

Con estas nuevas ayudas económicas, el Estado colombiano tendrá disponibles 208.000 millones de pesos para financiar diferentes prioridades, entre las cuales vale resaltar el apoyo a la aceleración de la Reforma Rural Integral, el primer punto del Acuerdo Final de Paz, que incluye el acceso integral a la tierra, la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la seguridad alimentaria.

Otro de los objetivos que se debe cubrir con estos recursos es garantizar la seguridad humana, en particular, la protección de los defensores de los derechos humanos y promover un compromiso integral para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

El alto comisionado también expresó que los recursos se destinarán al fortalecimiento del proceso de reincorporación, incluyendo alternativas productivas y de empleo sostenibles para los excombatientes.

Los dineros también estarán orientados al apoyo a las víctimas, promoviendo la reparación colectiva de las comunidades étnicas y la restitución de tierras como medida de reparación, así como al Sistema Integral para la Paz.

El fondo es un mecanismo que fue creado en 2016 entre las instituciones del Gobierno nacional, los países donantes y las Naciones Unidas “con el fin de movilizar y cofinanciar intervenciones en apoyo a la implementación de la paz”.

Cabe destacar que estas nuevas contribuciones se suman a otras realizadas por Canadá, Suecia, Suiza, España, Emiratos Árabes, Corea, Finlandia, Nueva Zelanda, Chile y Portugal, así como las del Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, el Fondo Humanitario y de Paz para las Mujeres de la ONU.

