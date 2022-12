Sofía Vergara y sus mejores momentos en vísperas de Navidad: ¿Cuántos villancicos cantarías tú?

Sofia Vergara ha sido protagonista de los mejores momentos previos a la Navidad en redes sociales. Tomada de Instagram @sofiavergara

Sin lugar a dudas, hablar de Sofía Vergara es recordar su paso por producciones en Colombia y cómo fue su camino en la televisión de los Estados Unidos. En sus inicios, la barranquillera fue modelo de varias marcas en el país y no es para menos, la figura que posee la actriz genera envidia en algunas mujeres por sus curvas y hacen preguntarse “¿Qué tiene el agua de Barranquilla que hace a sus mujeres hermosas?”.

Pero más allá del talento que tiene para la actuación y su paso por diferentes producciones televisivas como Modern Family o en la actualidad, que es jurado de America’s Got Talent junto a Heidy Klum, la han hecho destacar y ser nominada a diferentes premios.

En vísperas de la noche de Navidad, es bueno recordar el paso que tuvo como invita a uno de los programas de Ellen DeGeneres en el que la actriz se enfrentó a un singular reto que la llevó su infancia en Colombia. Habitualmente en el país, desde el 16 hasta el 24 de diciembre las familias se reúnen en torno al pesebre y rezan la tradicional novena de aguinaldos.

Sofía Vergara durante los festejos de Navidad en compañía de Joe Manganiello y su mascota. Tomada de Instagram @sofiavergara

Finalizado cada día de la novena, se procede a cantar los villancicos y allí es donde la colombiana vivió un divertido momento en el reconocido programa, mientras el animador le pide que recuerde tres de estos cánticos: “Nombra tres villancicos de Navidad”, le indican a la actriz.

Con solo cinco segundos para responder en inglés, La Toti comenzó por entonar el tradicional “We wish you a Merry Christmas” y “Rudolph the red nose ring”, pero el tiempo termina y en ese momento, la producción estalla en risas. Sin embargo, como es habitual en ella, introduce uno de la cultura colombiana llamado Hacia Belén.

“Hacia Belén va una burra rin rin, yo la remendaba yo la remendé… Cargada de chocolaaaate”, cantó la barranquillera, ocasionando una ovación del público asistente. Cabe recordar que el acento de la colombiana a la hora de pronunciar las palabras en inglés es lo que más ha llamado la atención de sus seguidores en los Estados Unidos.

Pero esto no ha sido lo único que ha compartido la colombiana en vísperas de Navidad y Año Nuevo, ya que en los Estados Unidos es tradicional celebrar la cena de Acción de Gracias, en la que se prepara abundante comida con todo tipo de exquisitos platos como son el pavo relleno, el pastel de calabaza, que es uno de los infaltables en la mesa, puré de papa y otras presentaciones culinarias.

Otras delicias que no pueden faltar al momento en el que toda la familia de reúne son los cupcakes, diversidad de postres y ensaladas. Sin embargo, un detalle que no dejaron pasar sus seguidores fue que el día en que la familia se reunió, Sofía se escabulló entre los mesones de la cocina y allí, pilló uno de estos endulzados pasteles y se lo llevó a su boca, mientras salió corriendo del lugar.

Todo parece indicar que a la colombiana no le afecta mucho el hecho de consumir alimentos cargados de azúcar debido a su estricta rutina de ejercicios, que en ocasiones ha compartido con los internautas, revelando el secreto mejor guardado de la actriz para mantener su escultural figura.

Pero, ¿cuál es el secreto mejor guardado de Sofía Vergara para presentar la mejor cena de acción de gracias? Pues bien, recientemente en sus redes sociales, en las que acumula millones de seguidores, compartió un video en el que se observa a la barranquillera llevar en tres recipientes lo que parece ser una ensalada y los vierte en un bowl.

Esta acción dejó claro para sus seguidores que el fuerte de Sofía no es la cocina, pero si se le da muy bien la actuación al engañar a toda la familia asistente al evento, al dar a entender que fue ella quien preparó tales delicias, pasando horas enteras en la cocina.

La colombiana convenció a toda su familia que la comida fue preparada por ella

El camino de Sofía Vergara rumbo a la fama

Sofía comenzó en el modelaje tras haber sido descubierta por un agente publicitario que la llevó al estrellato con una campaña para la marca de gaseosas Pepsi. Luego de este encuentro fortuito con las pasarelas y las cámaras, el salto fue a la televisión como presentadora de un reconocido programa fue transmitido en gran parte de América Latina y la costa este de los Estados Unidos.

Con esta oportunidad de visibilizarse como un prominente talento de la presentación y el modelaje, Vergara tuvo la oportunidad de salir con su trabajo de Colombia y ser coanfitriona del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Así mismo comenzó a trabajar en forma en los Estados Unidos para Univisión, con el que firmó un contrato de exclusividad en aquel entonces.

Su primera aparición en la pantalla fue con la telenovela Acapulco, cuerpo y alma, estrenada en 1995, con la productora mexicana Televisa. De allí, en la década del 2000, saltó al estrellato en el mercado anglo, cuando fue seleccionada para presentar los American Comedy Awards de la cadena Fox, dándole el pase directo a darse a conocer definitivamente en los Estados Unidos.

