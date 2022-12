Carolina Cruz se destapó y reveló si era celosa con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz señaló que nunca fue celosa con Lincoln Palomeque. Tomada de redes sociales @carolinacruzosorio y @lincpal

Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas por los televidentes que la ven cada mañana en el matutino de Caracol Televisión. Sin embargo, en redes sociales es otra la historia, ya que es una mujer que despierta amores y odios entre sus seguidores debido a sus posturas con respecto a diversos temas de la actualidad nacional.

Su paso por el Concurso Nacional de Belleza fue el trampolín perfecto para que la caleña comenzara una carrera en la televisión, obteniendo gran reconocimiento. Recientemente, Cruz habló con la revista Don Juan y recordó de nuevo cómo fue su experiencia de vida junto a Lincoln Palomeque, con quien sostuvo una relación por cerca de 14 años y de la que nacieron sus hijos Matías y Salvador.

Contrario a lo que buena parte de sus seguidores pensarían, la también modelo sostiene una buena relación después de haber terminado con el padre de sus hijos, ya que aseguró que siempre existirá una unión entre ellos dos y se trata de los dos pequeños, por quienes se desviven. La pareja se conoció en 2008 y desde ese instante, el amor surgió y las cámaras fueron testigos de esto.

Carolina Cruz se destapó y confesó que nunca le llamó la atención la actuación. Foto: captura de pantalla Instagram

En esta conversación que sostuvo con el medio de comunicación mencionado, aseguró que tuvo varias ofertas para ingresar al mundo de la actuación; sin embargo, no las aceptó debido a que tenía la figura de su exesposo.

“Sé lo difícil que es la carrera, sé lo complejo que es para ellos tener todo y luego no tener nada. No es fácil. Hay estabilidad mientras se tiene trabajo, pero un desequilibrio mientras no, y eso que Lincoln es un hombre supremamente organizado con su plata, con sus cosas”, dijo.

Señaló que no veía los trabajos en los que actuaba su esposo, principalmente por el tema de coincidir con los horarios más no porque a ella no le gustara lo que hacía Palomeque: “No por nada malo, si coincidía y lo veía, bien, pero no me sentaba como una loca tóxica al frente de televisor”, además, declaró que ser una mujer celosa no es lo suyo.

Lincoln Palomeque, actor colombiano y expareja de Carolina Cruz, con quien sostuvo una relación por más de 14 años. FOTO: Vía Instagram (lincpal)

Sobre esta situación, Carolina Cruz dijo que no es una mujer que “jode” a nadie para que no vengan a incomodar en su vida, por lo que aprovecharon para preguntarle por lo que ocurría cuando Lincoln hacía escenas eróticas con otras mujeres.

A lo que respondió: “Nunca he sido una mujer celosa, ¡con todos los cachos que me han puesto y nunca he sido celosa! No es mi personalidad. Soy de un temperamento muy tranquilo, no me gusta joderle la vida a nadie precisamente para que no vengan a joderme la mía. Yo conocí a Lincoln siendo actor, yo no veía las cosas que él hacía, no por nada malo, si coincidía y lo veía, bien, pero no me sentaba como una loca tóxica al frente de televisor”, reveló.

Gracias a esta tranquilidad que maneja la presentadora, lograron que la separación fuera calmada y sobre el interrogante de si está interesada encontrar el amor nuevamente; señaló que esa puerta no está cerrada, pero en este momento ese es su enfoque.

“Dios es pasado de especial conmigo, él me tiene como la niña consentida de sus ojos, y yo sé que él me va a mandar lo que tenga que ser y en el momento que tenga que ser”, concluyó.

