Carolina Cruz: así lucía cuando hizo sus primeros pinitos como presentadora con Jorge Barón

Carolina Cruz es una destacada presentadora, además, de una talentosa empresaria, madre y modelo profesional. Algunos la recuerdan como esa mujer exuberante que llegó a Cartagena a robarse las miradas y posicionarse como una de las grandes favoritas en el Concurso Nacional de Belleza, en el quee representó al Valle del Cauca en 1999.

Su estatura, rasgos delicados, figura casi perfecta y una pasarela que la posicionaban en ese momento como Señorita Colombia, solamente le alcanzaron para quedarse con el virreinato y representar al país en el certamen de belleza Miss Internacional que se celebra cada año en Japón. A su regreso al país, la beldad fue de inmediato capturada por las cámaras de Jorge Barón.

Recientemente, la caleña concedió una entrevista al programa Los Informantes de Caracol Televisión y allí habló de cómo llevó su separación de Lincoln Palomeque, pero no dejaron pasar esa etapa en la que dio sus primeros pinitos en el mundo del espectáculo nacional en el canal de Jorge Barón Televisión.

En este viaje por el tiempo, la también empresaria recordó cuando formó parte de las filas del Noticiero del Espectáculo, pues dejó en claro que nunca tuvo interés de convertirse en una celebridad ni de ser reina, pero cuando poco a poco fue teniendo la oportunidad de pararse frente a una cámara y leer un teleprónter, se enamoró y se quedó para convertirse en una de las presentadoras más queridas y al mismo tiempo odiadas por los colombianos.

“Yo decía: ‘¿Pero este señor Jorge Barón por qué me estará llamando? Yo nunca en mi vida he cogido un teleprónter, nada’. Y empecé a hacer el Noticiero del Espectáculo y me empezó a gustar. Ahí ya empecé a trabajar en televisión, y aquí me quedé”, recordó Carolina Cruz para el programa investigativo de Caracol Televisión.

En las imágenes que compartió el programa se ve a una Carolina Cruz más joven con una cabellera en color castaño claro, lisa y un largo que para la época marcaba las tendencias en la moda colombiana. Al igual que como se apreciaba en producciones televisivas, dos mechones del frente iban de inmediato detrás de las orejas para que su rostro quedara más descubierto.

Con respecto a esta situación, la también modelo mencionó en dicha entrevista con Los Informantes, que cuando se encuentra con seguidores en la calle y ven el paso de los años en su cuerpo y en su rostro, le han dicho que se ve “más vieja”. En respuesta a esto, ella misma afirma que si, que hoy en día con 43 años es normal y no pueden pretender que se siga viendo como cuando participó en el Señorita Colombia 1999.

“Tengo cero miedo a la vejez, la gente es la que tiene en su cabeza un pensamiento súper equivocado... Te ven en la calle y te dicen: ‘¡Ay! Ya se le ven los años’, obvio tengo 43 años, no me voy a quedar detenida en el tiempo de 20 que fue cuando la gente me vio por primera vez en televisión... Voy a envejecer, me van a salir arrugas, todo va cayendo por la ley de la gravedad”, confesó Carolina Cruz para Los Informantes.

La presentadora también habló y explicó la condición con la que nació su hijo Salvador, habló de sus defectos como persona, adicionalmente, se declaró como una mujer independiente y prefiere mostrarse como una mujer fuerte en lugar de verse como una mujer débil.

