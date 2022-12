Iván Zuleta se volvió cristiano: confesó que luego de 30 años de carrera, se subió a una tarima “sin un trago encima”

En medio de un evento religioso, el acordeonero también reveló que estuvo cerca de ser operado a corazón abierto. Archivo (Instagram)

“Dios convierte el lamento en baile y el llanto en alegría”. Con esas palabras el reconocido acordeonero, Iván Zuleta, empezó un discurso en el cual confesó haberse convertido al cristianismo. En ese orden, también dejó de consumir bebidas alcohólicas, algo que para él ha sido todo un reto luego de una vida representada en los excesos producto de sus parrandas y conciertos.

Quien fuera el acordeonero de Diomedes Díaz luego de la muerte de Juancho Rois en un accidente aéreo, confesó su cambio drástico de hábitos en medio de un evento religioso realizado el pasado 4 de diciembre. Ante cientos de personas, como en sus años mozos de artista, hizo un recuento por su carrera musical y cómo ese estilo de vida lo llevó a ser un asiduo tomador de trago.

“Comencé a conocer la fama antes que la cédula de ciudadanía. Gané aplausos pero también con eso vinieron los excesos y los abusos con la salud hasta el punto en que me hablaban y creía que porque era reconocido en el gremio musical, era intocable, pero intocable solo es Dios”, le dijo Zuleta a los fieles que presenciaron el evento.

Posteriormente, no dudó en revelar que en algún punto de su vida tuvo que ser remitido a una Unidad de Cuidado Intensivo tras haber estado tomando trago por un mes completo. Ese episodio le salió caro, pues según él, quedó con el corazón funcionando al 20 %.

“Estuve a punto de ser operado a corazón abierto y a colocarme un marcapasos pero yo sabía que eso no iba a suceder” rememoró el artista en el concierto religioso.

En agosto de este año, el integrante de la dinastía Zuleta estuvo internado en el Instituto Cardiovascular del Cesar tras haber presentado síntomas como fiebre y falta de oxígeno. De acuerdo con su madre, Denia Barros, el artista tenía un cuadro de neumonía que pudo estar relacionado con el covid-19, virus que contrajo en tres ocasiones.

Pero ya con esa experiencia encima y totalmente recuperado, Zuleta no dudó en decir que “sin licor se vive mejor” y que apenas está dando sus primeros pasos como cristiano. Aun así, no ocultó su orgullo al declarar que después de 30 años de carrera artística, por primera vez se subió a la tarima sin un trago encima, por ello, también dio a conocer ante su audiencia que esa era “la presentación más difícil que me ha tocado en el mundo, y a la vez la más linda”.

Vale mencionar que su conversión al cristianismo no solo ha implicado el hecho de dejar de beber alcohol, sino también un cambio en sus hábitos físicos, pues frecuentemente comparte en su cuenta de Instagram las rutinas que hace en el gimnasio. A través de varios videos, el acordeonero no ha dudado en presumir el esfuerzo que hace ejercitando sus brazos, espalda y hombros.

Como parte de su cambio de hábitos, el acordeonero Iván Zuleta ha ido al gimnasio de forma recurrente, presumiendo sus logros en Instagram. Video: vía Instagram (ivan_zuletab)

De hecho, su esfuerzo realizado en el gimnasio también se ha centrado en mejorar su ritmo cardíaco. En el evento religioso, le dijo a sus espectadores que ahora su corazón trabaja a un 40 %, pero “si se tiene que pasar del 100 % se pasa, pero yo no me voy a morir hasta que Dios haga que el propósito que él tiene conmigo se cumpla”, afirmó en medio de aplausos.

