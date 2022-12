Francisco Barbosa asegura que no entiende la figura de gestores de paz

El Gobierno nacional firmó el Decreto 2422 de 2022 que le otorgaría la libertad a los jóvenes que fueron detenidos durante las protestas del paro nacional, lo que también incluye a miembros de la primera línea. Al respecto, el fiscal general Francisco Barbosa manifestó este lunes 12 de diciembre que no comprende en qué consiste la figura de los gestores de paz.

“No entiendo bien la figura de gestor de paz que se habla dentro del decreto. Tocaría explicarle al país exactamente vocero de quién o de qué y en el marco de qué proceso de paz”, precisó el líder del ente acusador. También aseguró que la Fiscalía General de la Nación no tendrá incidencia en la liberación de los jóvenes; ese papel le corresponderá a una comisión intersectorial que está estipulada en la normativa.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, la comisión evaluará cada uno de los casos para determinar quién queda en libertad y en su mayor parte serían sindicados y no condenados. En ese sentido, Sergio Andrés Pastor, conocido como alias 19, no saldría de la cárcel después de haber sido condenado a 14 años de prisión por tortura y secuestro. A pesar de esa información, Barbosa manifestó que alias 19 no debería ser liberado.

“Se debe examinar caso por caso —señaló el ministro a la revista Semana— Esta decisión no significa conclusión de procesos ni de investigaciones”. El propósito del decreto será ser una medida transitoria para ayudar los “líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la justicia” y estará en manos de los jueces de la República definir si se otorgan o no las libertades.

Así lo confirmó el mismo fiscal general después de reunirse con Iván Velásquez y el ministro de Justicia, Néstor Osuna: “Los dos me explicaron que es la justicia la encargada de dar la salida o no de esas personas”. Aunque Barbosa todavía tiene dudas respecto a cómo funcionará el decreto y las funciones que tendrá el ente acusador.

“Los jueces de la República son la última palabra frente a cualquier salida de estas personas, en ese sentido creo que la Fiscalía lo que hace es estar pendiente de ese procedimiento”.

Aunque para el líder del ente investigador las personas procesadas y judicializadas están en esos procesos precisamente porque existe un material probatorio. “La Fiscalía considera que no puede quedar en libertad una persona como alias 19 o cualquier persona que haya cometido delitos graves, homicidios y haya sido condenado por la justicia”, expuso el funcionario.

A su vez, le mandó un mensaje a la judicatura colombiana: “En el marco de su autonomía e independencia, tome las decisiones correspondientes bajo el organismo jurídico”. Esto teniendo en cuenta que las investigaciones de los detenidos fueron realizadas por la entidad que dirige: “todos hechos fueron sustentados debidamente, y le cumplimos al país. En eso creo que la tarea de la Fiscalía es seguir preservando el orden institucional”.

Cabe recordar que Néstor Osuna explicó en días pasados ante Noticias Caracol que el decreto no pretende dar una amnistía, indulto o perdón judicial. La figura del gestor social tendrá como tarea primaria adelantar labores de reconciliación que serán verificadas por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. En caso de que no cumplan esas funciones, los implicados regresarán a prisión.

Seguir leyendo: