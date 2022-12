Feminicidios: este fin de semana se han registrado 6 casos en Colombia

En noviembre, el Instituto de Medicina Legal señaló que en lo corrido de 2022 se han registrado 140 casos de mujeres víctimas de feminicidio.

Un importante número de casos de feminicidios se han registrado en diferentes medios este diciembre y esto tiene prendidas las alarmas en varios colectivos feministas en Colombia. Aunque no hay cifras oficiales con corte de este mes decembrina, diferentes titulares y casos -en los que no se discrimina edad o región- se han conocido a través de redes sociales.

Solo este fin de semana, se han conocido seis casos de feminicidio, en la mayoría de casos generados por la pareja sentimental de la víctima.

El primer caso sucedió en municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre, se registró un aberrante caso en el que un sujeto llegó a la vivienda de su compañera sentimental, y aunque se desconocen los motivos de su decisión, terminó asesinándola tras propinarle algunas puñaladas en el cuello. El suceso consternó a la comunidad, por lo que mientras el tipo emprendía la huida, una turba dio con su paradero, y estos terminaron tomando justicia por mano propia. Las autoridades departamentales están consternadas y piden calma a la población, pues la situación de orden público es delicada.

Mientras tanto, en Bogotá, en el barrio Laureles de la localidad de Bosa, las autoridades reportaron el asesinato de un una mujer (de 39 años) a manos de su esposo, quien también hirió a su hijo menor de edad (de 8 años) y luego se quitó la vida de un disparo.

También, entre La Parada (Villa del Rosario) y San Antonio (Venezuela) apareció el pasado 10 de diciembre una mujer con dos disparos en la cara, los cuales la dejaron totalmente desfigurada. Según las autoridades colombianas, el cuerpo tenía documentación que la identificaban como Sagrario Tovar, de 31 años. Cabe destacar que, este camino de trocha de esta zona binacional, es muy frecuentada por contrabandistas y es el lugar predilecto para algunas bandas realicen homicidios.

Por último, se registraron tres casos de feminicidio en el departamento de Antioquia. Uno de los registros cuenta de un hombre de 51 años de edad que asesinó con arma de fuego a su excompañera sentimental y luego intentó quitarse la vida, el hecho se dio tras fuerte discusión con su víctima.

El otro caso en Antioquia se dio en la población de El Santuario, allí una mujer de 61 años -identificada como Marleni Aristizábal Arcila- fue herida mortalmente con arma blanca por parte de compañero sentimental de 79 años de edad.

Y el último caso fue en Turbo, donde la víctima fue identificada como Ana Mirelys Rueda Córdoba de 29 años y murió a manos de su expareja. El asesinato se habría dado en medio de una discusión cuando el sujeto le pedía que volvieran. Ante la negativa de la mujer, el hombre decidió usar un arma blanca para terminar con la vida de ella.

El 21 de noviembre, el Instituto de Medicina Legal señaló que en lo corrido de 2022 se han registrado 140 casos de mujeres víctimas de feminicidio.

La misma entidad ha señalado que en ese momento había más 659 alertas de feminicidio que ha remitido a las personerías municipales, registrándose mayores reportes en la ciudad de Bogotá con 202 alertas, 76 en Ibagué, 39 en Arauca y 30 en Pereira.

