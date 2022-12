Catherine Juvinao hizo grave denuncia: el registrador Alexánder Vega habría falsificado su experiencia laboral

“Las empresas familiares del registrador Alexander Vega le habrían falsificado certificados laborales para llegar al cargo”: la escandalosa denuncia de Catherine Juvinao. Fotos: Colprensa.

Pese a que en septiembre de este año el Consejo de Estado determinó que el registrador nacional Alexánder Vega cumplía los requisitos para estar en el cargo, en las últimas horas la congresista Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, denunció que este tendría varias irregularidades en su hoja de vida.

Mediante un comunicado y una rueda de prensa donde mostró documentos de la Cámara de Comercio, aseguró que el jefe de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y que ha estado metido en varias polémicas desde que asumió la dignidad, no cumplía adecuadamente la experiencia laboral para dirigir a la institución que regula los procesos electorales en el país.

De hecho, lo acusó de cometer, presuntamente, fraude “en las certificaciones de experiencia laboral que acreditó para llegar al cargo” de de registrador nacional. Allí, recordó que Vega tiene en su currículum que trabajó por año y 3 meses como asesor jurídico y abogado de dos empresas de su familia; Comercializadora Vega e hijos Ltda y Grupo Jurídico y Empresarial Martínez Vega.

“Las empresas familiares del registrador Alexander Vega le habrían falsificado certificados laborales para llegar al cargo”: la escandalosa denuncia de Catherine Juvinao

Esas organizaciones, según aseguró la representante ‘verde’, son propiedad del padre del registrador, Campoelías Vega Goyeneche, a a quien Juvinao señaló de ser “un hombre condenado judicialmente por corrupción al sufragante y por compra de votos”.

Por ello, en lo que llamó “un acto de sensatez” le pidió a Alexander Vega que renuncie a dirigir a la Registraduría. “Hay razones de sobra para pedir su renuncia”, señaló la legisladora de la coalición de Gobierno en el Congreso. Según dijo la también veedora, la experiencia del registrador no sería válida y su experiencia era insuficiente para alcanzar ese cargo.

“Es una cosa macondiana que el registrador tenga un padre que fue condenado por compra de votos. Lastimosamente esa es la situación en la que estamos aquí”, agregó Juvinao.

Para ratificar su grave denuncia, Juvinao reveló que investigó los aportes de activos de las empresas del papá de Vega y evidenció que “hubo cero movimientos contables con nulo reporte de activos, pasivos, ingresos de actividad, gastos operacionales o trabajos contratados” que, a su juicio, respaldaran la experiencia necesaria para que alguien dirija a la Registraduría Nacional.

La representante cuestionó la reforma al Código Electoral impulsada por el Gobierno nacional. Foto: redes sociales.

De hecho, aseguró que las empresas en las que se desempeñó el funcionario serían “de papel”, dando a entender que no son verídicas, por lo que no le alcanzaría la experiencia para llegar al cargo que desempeña desde noviembre del 2019. Esas afirmaciones fueron ratificadas por los documentos de la Cámara de Comercio que reveló Juvinao.

“¿En qué se supone que trabajó Alexander Vega, si al parecer se trata de empresas de papel gerenciadas por su padre condenado por corrupción y compra de votos? ¿Acaso los certificados de Cámara de Comercio evidencian que habría un posible fraude por parte de Vega en el concurso a registrador en el 2019?”, cuestionó la parlamentaria.

Alexánder Vega, registrador Nacional,, uno de los funcionarios de la entidad electoral más polémicos en los últimos años.

Inclusive, aseguró, entonces, que Alexánder Vega no era “idóneo” para ser registrador debido a que, a su concepto, este “no sabe lo que hace”. Inclusive, evidenció con los mencionados folios que la Empresa Comercializadora Vega e Hijos, donde habría trabajado por varios años, “tenía 500.000 pesos de activos, 500.000 de patrimonio y tuvo en esa época (cuando trabajó Vega) 0 movimientos contables. No tuvo ningún tipo de ingresos por actividades, no tuvo gastos operaciones, es decir, la empresa no estaba en funcionamiento y no reportó ningún trabajador contratado”, señaló la denunciante y le pidió que, públicamente, le explique al país por qué las empresas donde trabajó no tuvieron movimientos contables mientras él, supuestamente, trabajó allí.

“¿Cómo pudo el registrador certificar experiencias laborales en empresas que no tenían ningún movimiento?, ¿acaso estamos ante un caso de fraude documental, en donde un funcionario se certificó el mismo experiencias laborales para acceder a un cargo?”, señaló Juvinao.

‼️RUEDA DE PRENSA EN VIVO: Las empresas familiares del registrador: Alexander Vega habría falsificado certificados laborales para llegar al cargo. https://t.co/LKlnkOwv81 — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) December 1, 2022

Además, la representante anunció que ya instauró su denuncia ante las autoridades competentes para que, no solo investiguen otra vez a Vega, sino para que corroboren la veracidad de los documentos que mostraba.

SEGUIR LEYENDO: