Mario Hernández felicita a Polo Polo “por sus huevos” en el Congreso

La cercanía entre el empresario de la marroquinería y talabartería Mario Hernández con la oposición al Gobierno de Gustavo Petro es innegable. Y si bien el empresario no participa en la política electoral directamente, si se ha visto muy activo en los últimos meses entrevistándose con distintos políticos y figuras de política colombiana. El más reciente en reunirse con el empresario y visitar su fábrica, es el representante a la Cámara por la circunscripción Afro, Miguel Abraham Polo Polo.

Durante la visita de Polo Polo a la fábrica de Hernández, de la que ambos publicaron videos en sus redes sociales, tanto el representante como el talabartero se deshacen en elogios, el uno por la labor legislativa del otro y el otro por los aportes a la economía nacional del uno.

El video que publicó el representante Polo Polo en Twitter comienza con una frase un tanto irónica de Hernández refiriéndose a los rumores de que sus productos se fabrican en China: “La gente dice que yo fabrico en China, mire: esto es una fábrica china”, dijo el empresario provocando risas en el político toluqueño.

El representante y el empresario se reunieron en la fábrica de Mario Hernández. Foto: Instagram.

Acto seguido, Polo Polo aparece ponderando la fábrica de Hernández, usándola, también, como ejemplo para dar su definición de capitalismo.

“Esto maravilloso que ustedes ven acá se llama capitalismo. Esto es lo que nosotros defendemos: el sistema de mercado, lo que genera valor, lo que genera empleos, lo que lleva el plato de comida a las personas trabajadoras de este país, y que también visten a mucha gente que le encanta la moda. El capitalismo es esto, son máquinas, máquinas que invierten los grandes capitalistas para producir más, en menor tiempo, en mayor calidad, y obviamente para generar más riqueza”.

En seguida, en el video se ven a los dos sentados y comenzando una conversación, que después Hernández publicaría en Instagram y que hace habitualmente desde hace unos meses y en la que ya participó Juan Daniel Oviedo, el exdirector del DANE.

“Miguel Polo Polo, lo felicito por los huevos que tiene, lo que dice defendiendo la comunidad, defendiendo el país, y no se vende fácil. ¿Cómo te ha ido en la Cámara?”, comienza diciéndole el talabartero al representante Polo Polo.

“¡Hombe’! Doctor Mario, primero, toda mi admiración para usted. Usted es un hombre que ha hecho patria. Un hombre que genera empleo. Un hombre que los impuestos para sostener a muchas de las personas pobres de este país”, le contesta el representante, a lo que Hernández responde: “Sí, pero tenemos el problema de los pobres que acaban con los ricos, que los mantienen”.

Acá, Polo Polo lo tranquiliza diciéndole: “Sí, pero pa’ eso me tienen ustedes a mí también en la Cámara, porque yo soy una de las personas que viene de las clases bajas pero que entiende cómo funciona el sistema de mercado y que entiende que es necesario las personas como usted, en una economía, que generan valor”.

Acto seguido, el el representante Polo Polo dice: “Miren lo que dice un empresario nacional”, para darle la palabra a Hernández, que dice: “Aquí lo que dicen, que usar producto nacional, y el presidente... yo no sabía que Ferragamo se hacía en Colombia. Empresa nacional, pero nos falta empresarios, materias primas. Ningún país te produce de todo, ninguno. Ningún país es autosuficiente, hay que traer cosas de otro mundo, pero tenemos que tener empresarios eficientes, con productividad, traer maquinaria, pagarle mejor a los empleados, todo eso”.

Entonces, el representante Polo Polo le preguntó al empresario de la marroquinería su opinión por “ese arancel del 40 % que puso Gustavo Petro a las prendas importadas, usted ¿está de acuerdo o en contra?”.

A lo que Hernández respondió “no. Eso lo que va a pasar es que eso es ignorancia, eso lo que te sube es el contrabando y te sube la economía informal. Entonces, va a ser otra vez el negocio de ir a Miami a traer mercancía, que era lo que se hacía en San Andrés con todo eso. Entonces falta conocimiento. Si no nos volvemos competitivos, si no preparamos los hijos, nos fregamos o nos jodemos más. Es pura falta de conocimiento. Lo más triste es que la gente que no tiene come carreta”.

