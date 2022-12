Familia de soldado muerto aseguró que el Gobierno no ayudó con sus gastos funerarios

Soldados muertos en Buenos Aires (Cauca) recibieron homenaje fúnebre en Cali. (Ejército Nacional de Colombia)

En medio del dolor por el asesinato de seis soldados en el municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca, la familia de una de las víctimas aseguró que no cuenta con los recursos para dar cristiana sepultura a su ser querido y que el Gobierno nacional solo les ayudó con un ataúd. Entretanto, un grupo de personas del exclusivo barrio Ciudad Jardín, de Cali, organizaron una velatón para honrar a los militares que perdieron la vida en este incidente.

El ataque se perpetró en la madrugada del martes 6 de diciembre en el caserío Munchique. Miembros del Frente Jaime Martínez, que responde al mando del Estado Central (uno de los dos grandes grupos disidentes que surgieron tras la extinción de las FARC), hostigaron y atacaron con fusil, tatucos y granadas al Ejército. Una de las víctimas fue el soldado regular Luis Armando Vélez Moreno, que tenía 19 años.

Según lo que la madre del soldado le dijo a la emisora RCN Radio, la familia no sabía que su hijo había sido enviado a esa zona roja. “Nosotros no sabíamos que estaba en el Cauca, nos dimos cuenta fue cuando nos llamaron avisar que estaba muerto. Esto es doloroso. La última vez que hablamos con él fue el lunes no nos dijo dónde estaba, nos hizo una llamada donde unió a toda la familia como si se estuviera despidiendo”, lamentó Claudia Patricia Moreno.

Además del dolor de la pérdida, sintieron desconcierto al notar que el Gobierno no les ayudaría con los gastos funerarios: “mi hija viajó para Cali, al batallón, y le entregaron el cuerpo sin nada. No contamos con nada de apoyo. Nos ha tocado recolectar dinero con familiares y amigos para poder enterrarlo, no entendemos si él estaba prestando un servicio para el país como no nos ayudan”, denunció.

La hermana, Jazmín Riascos Valenzuela, le dijo al mismo medio que este trato le parece injusto y que el Estado debería colaborar con algo más que el ataúd del fallecido. “Es como si nosotros lo fuéramos matado. Nos toca asumir todos los gastos fúnebres. Comenzar a buscar ayuda entre todos para poder darle cristiana sepultura”, reclamó.

Cabe recordar que las autoridades ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos para quien entregue información que permita la captura o neutralización de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido en la insurgencia con el alias de Marlon, cabecilla del grupo residual Jaime Martínez.

Según inteligencia, este líder criminal habría liderado el ataque perpetrado en la madrugada del martes 6 de diciembre y en la que resultaron heridos otros seis soldados. Asimismo, se sabe que Marlon tomó el control de esta estructura luego de la muerte de alias Mayinbú a manos del Ejército el pasado 13 de junio.

Por su parte, la estructura criminal aseguró que no percibe avances en cuanto a lo señalado por el presidente Gustavo Petro con la propuesta de la ‘paz total’ y por eso perpetró el ataque.

“Colombia debe saber que todas estas acciones responden al asedio militar que existe sobre nuestras unidades y los pocos avances que hay en el proceso de acercamiento y conversaciones con las Farc-EP. Desde la llegada del presidente Gustavo Petro vimos con esperanza la posibilidad de iniciar un diálogo sobre lo estructural que nos llevaría a identificar y superar las causas reales de la persistencia del conflicto en Colombia”, escribió en grupo armado en un documento.

