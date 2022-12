Juan Guillermo Cuadrado tiene molestias en la rodilla y entrena aparte, qué se sabe de la situación del colombiano

Soccer Football - Serie A - Hellas Verona v Juventus - Stadio Marc'Antonio Bentegodi, Verona, Italy - November 10, 2022 Juventus coach Massimiliano Allegri with Juan Cuadrado REUTERS/Jennifer Lorenzini

Juan Guillermo Cuadrado fue uno de los primeros jugadores en unirse a la concentración de la Juventus de Turín de cara al reinicio de las competiciones en Italia. El entrenador Massimiliano Allegri espera poder contar con varios de sus futbolistas en el mejor estado físico tras la Copa del Mundo, así mismo el parón en la temporada le permitió a algunos de sus jugadores recuperarse de sus lesiones como es el caso de Paul Pogba y Federicho Chiesa.

El presente del colombiano no es el más brillante en el equipo de Turín, pese a que cuenta con el apoyo del técnico italiano, ha mantenido su lugar entre los once inicialistas e incluso ha sido capitán del club en algunos partidos, su momento futbolístico no es el mejor y su futuro en la ‘Vecchia Signora’ no está asegurado. Algunos aficionados y parte de la prensa han cuestionado su nivel en esta temporada y ponen en duda su continuidad.

Esta situación ha generado una enorme incertidumbre sobre su permanencia en la Juventus, los rumores de una eventual salida han sido una constante en las últimas semanas, a esto se suman las críticas que ha recibido el técnico Massimiliano Allegri por mantener su confianza en él. La presión del entrenador por mejorar el rendimiento del equipo en el campeonato local tras la eliminación en Champions League solo agudiza más la situación del extremo colombiano.

Aunque recientemente se confirmó que ya estaba entrenando con el equipo pensando en lo que será la reanudación de la competición oficial, desde Italia confirmaron que en la más reciente práctica del equipo, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, entrenó diferenciado. Según Tuttosport, el extremo sufrió unas molestias en la rodilla y, por esta razón, realizó otros trabajos en el entrenamiento.

“Nada grave, pero una rodilla aburre. Para ello, Juan Guillermo Cuadrado está siguiendo un trabajo personalizado, que le permitirá estar en plena forma cuando se reanude el campeonato”, afirmó el diario italiano sobre la situación del jugador colombiano.

Sin embargo, esta no fue la única información que llegó desde Italia, ya que la Gazzetta dello Sport reveló que, por lo menos, por 10 días el colombiano tendrá que trabajar diferenciado con respecto al resto del grupo. Es importante señalar que la ‘Vecchia Signora’ disputará un juego amistoso ante Arsenal, quien es en estos moemntos el líder de la Premier League, y este se llevará a cabo el sábado 17 de diciembre en el Emirates Stadium.

El primer encuentro oficial de la Juventus será el 4 de enero 2023 en el juego ante Cremonense por la fecha 16 de la Serie A y se espera que Juan Guillermo Cuadrado ya se encuentre completamente recuperado de sus molestias de rodilla para este juego que se disputará en el Giovanni Zini Stadium de la ciudad de Cremona.

El colombiano, quien es duda en el equipo, no ha tenido una carrera desapercibida en la Juventus. Actualmente se encuentra disputando su octava temporada en el club, ha marcado un total de 24 goles en 287 partidos y ha realizado 59 asistencias. Además conquisto cinco títulos de la Serie A, cuatro Coppa Italia y dos Supercopa Italia.

