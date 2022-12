Víctimas de Continental Towers piden que les perdonen impuestos

Este jueves 8 de diciembre, luego de haber presenciado el operativo de implosión del edificio enfermo Continental Towers, en el sector de El Poblado de la ciudad de Medellín, algunos de los afectados han pedido una condonación por los impuestos atrasados a manera de compensación material por su pérdida.

Durante los casi diez años que duró el pleito sobre el edificio con fallas estructurales, los propietarios de los apartamentos han reclamado que la administración les ha exigido demasiado con respecto a un predio que no han podido disfrutar como es debido. De hecho, en agosto pasado, ellos enviaron una carta para mostrar su descontento con peticiones del alcalde Daniel Quintero, como el pago de vigilancia permanente —porque el predio había sido ocupado por personas sin techo— y cobros de impuesto predial y de valorización.

“Llevamos casi una década buscando justicia y el apoyo de las autoridades sin ningún resultado positivo y, asumiendo durante todos estos años, cuantiosos costos en abogados, ingenieros, contadores, peritos, estudios y trámites, además de pagos de créditos hipotecarios, predial y valorización, aumentado la pérdida económica y el daño moral”, resaltaba la carta.

En 2021, el Concejo de Medellín había aprobado un alivio fiscal para propietarios del Continental Towers y de otros edificios enfermos —aproximadamente 5.000 contribuyentes— que habían sido evacuados definitivamente de sus viviendas: serían eximidos del impuesto predial por un periodo mínimo de dos años.

“De acuerdo con la información que tiene la Secretaría, el 83 % de estas personas accedieron a su vivienda a través de créditos hipotecarios, lo que hace más difícil su situación. Para ellas, el acuerdo prevé la exención del impuesto predial hasta el 2023″, indicó a la emisora Caracol Radio el entonces secretario de Hacienda, Óscar Hurtado Pérez.

De todos modos, el beneficio otorgado no tiene carácter retroactivo. Por ello, no los salvaría de pagar los impuestos atrasados de predial y valorización de años anteriores. Según lo que dijo a la emisora RCN Radio la señora Emperatriz Ospina, una de las víctimas, esta cifra asciende a los 70 millones de pesos y empeora la situación financiera de quienes ya pagan créditos y otros gastos por un inmueble que no era habitable y que ya no existe.

Por ello, a propósito de esta detonación, la adulta mayor pidió que se les otorguen el alivio y se acelere la restitución que les corresponde. “Las noticias decían que esos apartamentos estaban siendo habitados por habitantes de calle y venezolanos, era lo que sabíamos. Pero nosotros nunca lo corroboramos porque si nos acercábamos allá nos demandaban. Ya saldremos de esta responsabilidad. Esta es una fase, pero el problema se acaba cuando nos restituyan el bien perdido”, señaló Ospina al diario local El Colombiano.

El portal Gente también recogió la versión de Ospina sobre las pérdidas que dejó este proyecto inmobiliario: “La afectación psicológica nos persigue constantemente desde hace 9 años. Hay personas que ya murieron, matrimonios que se acabaron y personas que se fueron del país. Más que una parte económica, las emociones de las personas están muy afectadas”.

Edificios enfermos en Medellín

El Continental Towers se sumó a los edificios demolidos en Medellín, junto con Space, Bernavento y Lolay.

La Personería de Medellín tiene una lista de al menos 14 edificios más con fallas estructurales. De estos, tres tienen orden de evacuación: Kampala, Asensi y Mantua. Cuatro de ellos fueron reforzados para hacerlos habitables: Altos de San Juan, Colores de Calasanía, Punta Luna I y La Merced. Punta Luna III está en construcción y se le está haciendo seguimiento.

Los proyectos Cerezos de Calasanía, San Miguel del Rosario, Tricentenario, Altamira, Arboleda del Robledo y Atalaya de la Mota están habitados y se encuentran en seguimiento.

