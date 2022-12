Falcao alabó el nivel de la liga española y eligió su mejor gol en la presente temporada

'El Tigre' Falcao recordó su gol más bonito de la presente temporada.

Radamel Falcao visitó territorio turco en los últimos días, esto, en el marco de la gira del Rayo Vallecano por Turquía. ‘El Tigre’ hizo presencia en el estadio Nef Stadyumu y en medio de aplausos recordó su paso por el Galatasaray, de igual forma, aprovechó para hablar sobre su presente en España y recordar uno de sus mejores goles en la reciente temporada.

Si bien, el samario viajó y estuvo convocado a esta corta gira, no hizo parte del plantel que jugó los partidos; pues no estuvo ni siquiera en la banca de suplentes. A pesar de no jugar, hubo tiempo para el diálogo y el ariete se confesó ante los medios de La Liga, en donde expuso su satisfacción por estar en el estadio en el que sumó minutos, y, agradeció a la hinchada del ‘Cimbom’ (sobrenombre del Galatasaray) por acogerlo de la mejor manera.

“Estoy muy contento de volver y visitar el estadio del Galatasaray, encontrarme con todos sus hinchas que son muy fanáticos y amorosos, y eso fue lo que me hicieron sentir durante las dos temporadas que estuve, así que estoy muy contento de volver”, sostuvo.

De igual forma, le envió un sentido mensaje a sus seguidores turcos, quienes a pesar de la distancia siguen al ‘Tigre’ en territorio ibérico: “Enviar un mensaje a todas las personas que siguen La Liga aquí en Turquía, espero que disfruten esta instancia y los partidos amistosos que se están jugando, y por supuesto, que siguen apoyando desde acá”.

Falcao estuvo en Galatasaray para durante dos temporadas. REUTERS/Kemal Aslan

Entretanto, el delantero cafetero ponderó los principales aspectos de la liga española, pues consideró que la dinámica que se maneja en este torneo le ha permitido acoplarse de mejor manera, pues el ritmo es similar al que él ha manejado durante su carrera.

Para Falcao, es notoria la pasión y fervor con la que se juega al fútbol en España, además de sentirse exigido constantemente y afrontarse a retos de alta importancia, empero, a pesar de las adversidades, confesó sentirse seguro y contento.

“Es una liga en donde se practica un buen fútbol o fútbol parecido al que estoy acostumbrado, el que he vivido muy desde muy chiquito, es muy apasionante, con equipos que juegan muy bien al fútbol y que todos los partidos son muy complicados de ganar, así que estar en La Liga a mí me da mucha alegría”.

Para la Liga 2022-2023, el entrenador Andoni Iraola no ha tenido en cuenta a Falcao para todos los partidos, pues a penas ha estado presente en 12 encuentros y no en todos ha sido titular. No obstante, a pesar de la pobre continuidad en el club, ‘El Tigre’ resaltó el gol marcado en la sexta jornada de La Liga como uno de los mejores de la presente temporada.

“Quizá el último, el que le hice al Athletic de Bilbao, porque me pareció muy bonito, fue con un toque muy sutil en una posición bastante exigente”, explicó. Es importante tener en cuenta que, dicha anotación se concretó el 17 de septiembre del 2022, en la derrota del Rayo Vallecano que dejó un marcador de 3-1.

Finalmente, ‘Rada’ pidió pista para el 2023, pues es consciente que la competencia en el equipo es compleja y debe demostrar su talento, no obstante, pidió mayor participación y aseguró que puede aportarle ganancia al ataque del plantel.

“Sé que esta es una etapa diferente en la que trato de aportarle también a los más jóvenes, dándole un consejo si me lo permiten y si es oportuno. Creo que puedo tener continuidad, puedo incidir mucho más en el desarrollo del juego y eso es lo que siempre busco”.

