5 disidentes dados de baja y 18 capturados, el resultado de las confrontaciones en Nariño

Los enfrentamientos se presentaron en la zona rural del municipio de Iscuandé, en el departamento de Nariño, donde se registraron combates entre la fuerza pública y dos Grupos Armados Organizados (GAO), uno de los cuales opera en zona costera del Departamento del Cauca, en límites con Nariño. Según información reportada por Colprensa.

El saldo hasta el momento es de ocho fallecidos en combates y 18 personas capturadas. De los dados de baja, 5 corresponden a disidentes del antiguo frente 30 Iván Ríos; otros dos 2 resultaron heridos y fueron capturados. La confrontación se dio en la zona conocida como Sequiondita, en la costa pacífica nariñense. También se notificó la incautación de un gran volumen de armas y material de guerra.

“Las operaciones continúan no solo para generar tranquilidad a los pobladores de esta región, sino en el marco de una alerta temprana, donde se especifica acciones que le corresponde a la Fuerza Pública”, declaró el secretario de Gobierno de Nariño, Andrés Zúñiga.

En la zona operan distintos Grupos Armados Organizados residuales GAO-r, tales como: Los Contadores, Oliver Sinisterra, el frente 30 Iván Ríos, Nueva Marquetalia, el ‘Clan del Golfo’ o autodefensas Gaitanistas de Colombia, ‘Franco Benavides’, ‘La gente del Nuevo Orden’, ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’. Quienes se disputan el control de la zona, clave en la producción de hoja de coca y rutas estratégicas del narcotráfico.

La situación es crítica en la frontera con el Ecuador, padece del abandono estatal y en consecuencia el territorio ha sido cooptado por los grupos ilegales, presentándose combates de forma sistemática. A ello se debe agregar las denuncias realizadas por los líderes sociales.

Miembros de la comunidad Awá, habitantes del territorio, quienes han denunciado en múltiples ocasiones los enfrentamientos y accidentes por la presencia de minas antipersonal. El pasado martes, 6 de diciembre, la comunidad denunció que uno de sus integrantes perdió la vida, luego de activar uno de estos artefactos explosivos.

“La situación es muy compleja, continuamos en peligro, se cuentan varias familias desplazadas, amenazadas, también hay intimidaciones contra las autoridades y líderes, es preocupante lo que ocurre desde hace varios años. No hay atención concreta para prevenir estos casos”, comentó el Rider Pie, consejero de la comunidad Awá, para Colprensa.

Las alertas tempranas no han sido atendidas.

Aunque la Defensoría del Pueblo realizó varias alertas en la zona, estas no fueron atendidas, al respecto se declaró “Se ha denunciado todo lo que sucede en la zona, hay alertas de la Defensoría del Pueblo, pero vemos que no se ha intervenido a fondo a la población indígena, atenderla cada día es más complejo por la inseguridad”, comentó el líder Rider Pie de la comunidad Awá, quien agregó, “no se atienden los casos a tiempo, es necesario prevenir, se lo hace cuando ya están hechas las cosas, la problemática es estructural del gobierno anterior y de este, no se han atendido la situación de emergencia del pueblo Awá”.

La crítica situación en el sur del país.

Soldados muertos en Buenos Aires (Cauca) recibieron homenaje fúnebre en Cali. (Ejército Nacional de Colombia)

A las confrontaciones en Nariño se suma el atentado vivido en la madrugada del 6 de diciembre, en zona rural del municipio de Buenos Aires, inmediaciones de la vereda Muchique, departamento del Cauca. Donde un grupo de soldados fue emboscado y atacado por uno de los grupos residuales de las extintas Farc. El hecho, que ha sido condenado por diferentes sectores políticos y sociales del país, dejó seis uniformados muertos, seis heridos y siete desaparecidos. Pasado unos días, el grupo armado residual, Jaime Martinez, de las extintas Farc se adjudicó el ataque, alegando que fue perpetrado fue una respuesta a los ataques que ha recibido por parte del Ejército Nacional.

