Presidencia del Concejo de Bogotá: ¿Por qué no se la dieron al Polo, cómo le correspondía?

La presidencia del Concejo para el 2023, que le correspondía al Polo Democrático Alternativo, será nuevamente para la Alianza Verde. (Archivo)

Las cuatro presidencias del Concejo de Bogotá siempre se acuerdan al comienzo del cuatrienio de la corporación entre las bancadas que serán de gobierno, y como se pactó hace tres años, la dirección de la corporación el año entrante le correspondía al Polo Democrático Alternativo.

No obstante, el presidente del cabildo distrital el año entrante será el concejal del partido de gobierno Edward Arias Rubio, que reemplazará a Samir Abisambra (Partido Liberal), presidente en 2022. Anteriormente, María Fernanda Rojas (Alianza Verde), fue presidenta en 2021 y a Carlos Fernando Galán, el primer mandatario de la corporación del cuatrienio.

Con un malestar latente entre los pasillos del Concejo desde el martes de esta semana, este miércoles 7 de diciembre estalló una discusión alrededor de este hecho, en el marco de un debate de control político en el que se analizaron las actividades económicas, la reglamentación y la categoría de áreas de condición de riesgo por inundación del actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Y al parecer hoy no fue el único round. Otras voces que trabajan en el Concejo le adelantaron a Infobae que el tema volverá a calentarse el viernes de esta semana, fecha en la que está previsto que, precisamente el Polo Democrático Alternativo, adelante un debate de control político alrededor del Corredor Verde por la Carrera Séptima.

¿Qué fue exactamente lo que pasó alrededor de la elección de la presidencia y de la mesa directiva del Concejo para el último año de gobierno de Claudia López?

Para entender por qué en esta última ocasión se violaron los acuerdos, Infobae habló con dos de los tres integrantes que hacen parte del Polo en el cabildo distrital quienes, más allá de explicar lo que hubo alrededor de la elección de la presidencia de 2023, se adelantaron a pensar lo que este hecho significó y que anticipa mucho de lo que se verá en las elecciones regionales del año entrante.

“Celio Nieves y Álvaro Argote defendieron, desde los discursos, a la Región Metropolitana Bogotá & Cundinamarca y se comportaron como siempre lo han hecho: como oficialismo. Pero cuando llegó el momento de la verdad votaron que no, lo votaron negativamente con nosotros. Inmediatamente después de esa votación, la presidencia de Argote se cae”, sostuvo a Infobae el concejal de este partido político, Carlos Carrillo, que señaló que es probable que la presidencia del concejal Arias sea del mismo estilo a la que está concluyendo el concejal Samir Abisambra, de una persona conciliadora que no pelea con nadie.

“La presidencia sí le tocaba la presidencia al Polo Democrático Alternativo, pero el acuerdo se rompió porque Claudia López no tiene palabra. Y lo digo categóricamente. Era claro que la presidencia no sería para mí, yo estoy vetado: y aunque yo no puedo ver con buenos ojos la candidatura de una persona con las polémicas del concejal Argote, sí nos correspondía esta dignidad”, añadió a este portal el concejal Carrillo, que cree que lo que pasó alrededor de la presidencia del Concejo mandó un mensaje político claro:

“Claudia López no está alineada con el Pacto Histórico. El Polo es un partido del pacto y la posibilidad incluso de que el Polo se subsuma al mismo en los próximos meses es altísima, así que aquí está claro que la alcaldesa va a jalar para su lado, que es el verde. Yo veo esto como una antelación de la ruptura y de que no habrá un candidato del frente amplio en Bogotá. Si hay algún intento de unidad será en la segunda vuelta, pero, creería que en la primera vuelta llegará el Pacto con un candidato y Claudia López con otro”, puntualizó el concejal Carrillo.

Al Polo le robaron la presidencia

Por su parte, el concejal Celio Nieves fue claro al advertir que al Polo robaron la presidencia, pese a que durante los primeros tres años todo lo acordado desde un comienzo se respetó. “Nosotros veníamos cumpliendo los acuerdos que habíamos dejado establecidos desde el 2019, y durante el 2020, 2021 y 2022 siempre hubo normalidad a la hora de constituir las mesas directivas del Concejo y de las respectivas comisiones”, indicó a este portal de noticias el concejal Nieves.

“En esta oportunidad las bancadas del partido Liberal, Cambio Radical, La U, el Centro Democrático y la Alianza Verde le hicieron trampa al Polo, desbarataron los acuerdos y nombraron una mesa directiva sin nuestro consentimiento. Y lo hicieron aunque tuvimos candidato. Lo que hicieron fue una trampa para imponer un gobierno del Concejo distinto al que se había acordado desde 2019″, le dijo a Infobae el concejal Nieves.

Por último, y con relación a lo que dijo el concejal Carrillo frente a las elecciones regionales del año entrante, el cabildante Nieves advirtió que “hubo unas coaliciones que se movieron para las elecciones de este año. Nosotros hacemos parte del Pacto Histórico y la Alianza Verde no. El Polo se quiere consolidar como parte del Pacto a través de las fuerzas del Polo, de la Colombia Humana, del MAIS, de esas fuerzas políticas. Si hay posibilidades de ampliar el Pacto, estamos dispuestos, pero previo, a trabajar en un acuerdo programático que se respete. De lo contrario, nosotros sencillamente tendremos que hacer todos los esfuerzos para ganar las elecciones de elección popular en los territorios, incluido la Alcaldía y el Concejo de Bogotá”, concluyó el concejal Nieves.

