Matonearon a un concejal de Bogotá por decir que habló con otros en el baño: “Si sus masculinidades son tan frágiles, pues guárdenselo”

Polémica por cometarios de concejales de Bogotá en medio de la plenaria, cuando Emel Rojas aseguró que había conversado con otro colega en el baño

Un hecho generó polémica en el Concejo de Bogotá porque en medio de una sesión plenaria el recinto se llenó de risas y chiflidos de matoneo por un comentario del concejal Emel Rojas, que ha desembocado en denuncias de otros cabildantes y organizaciones por homofobia y promoción de prejuicios.

La situación se presentó durante la sesión plenaria del 6 de diciembre, que fue citada para realizar la elección de la mesa directiva del Concejo, que tendrá la labor de dirigir el cabildo durante el último año de su periodo. Como es habitual, los concejales presentaron a sus candidatos y discutieron los acuerdos a los que llegan las bancadas al inicio del cuatrienio para distribuir la presidencia, vicepresidencia y segunda vicepresidencia entre los partidos políticos.

El concejal Emel Rojas tomó la palabra para intervenir respecto a la propuesta de una nueva negociación de los acuerdos políticos, debido a que se había acordado con la presidencia para el Polo Democrático, pero que por la oposición a algunos proyectos en los últimos años, no se cumpliría.

“Como parte de la bancada Colombia Justa Libres, que no hicimos parte de los acuerdos porque somos independientes. Y, digamos, hablábamos con el concejal Celio Nieves, ahora en el baño...”, empezó a decir el concejal Rojas cuando fue interrumpido por burlas, gritos de “ay” y chiflidos.

Polémica por cometarios de concejales de Bogotá en medio de la plenaria, cuando Emel Rojas aseguró que había conversado con otro colega en el baño

Con risa, el concejal Rojas continuó, “con el concejal Óscar Ramírez también y con el concejal Nelson Cubides”; para decir que no era una sola persona con quien se había encontrado en el baño. Sin embargo, su intervención fue interrumpida por la concejal Heidy Sánchez de la Colombia Humana, que pidió una constancia.

“Vean colegas, sinceramente cuando nosotros hacemos burla de este tipo de sucesos como se está haciendo ahora, se llama homofobia interiorizada”, señaló. Así mismo lo hizo el concejal Luis Carlos Leal, para rechazar el matoneo que consideran basado en prejuicios.

“La verdad es que no pueden asumir comportamientos, o sea, si sus masculinidades son tan frágiles no les dan para tanto, pues guárdenselo, pero no lo exterioricen de esa manera tan vulgar”, sostuvo Leal.

Polémica por cometarios de concejales de Bogotá en medio de la plenaria, cuando Emel Rojas aseguró que había conversado con otro colega en el baño

Sin embargo, la condena de los concejales no mermó por completo las risas de varios asistentes y cabildantes, que continuaron con los comentarios en el recinto. Rojas volvió a tomar la palabra para contestar a la situación, pero únicamente evocó su experiencia.

Polémica por cometarios de concejales de Bogotá en medio de la plenaria, cuando Emel Rojas aseguró que había conversado con otro colega en el baño

“Miren colegas, yo llevo aquí más de 22 años así que puedo hablar tranquilamente y me he encontrado con varios colegas en el baño y hemos hecho chistes, hemos hablado, no tengo esas dificultades. Pero sí, les reitero, estaba en el baño con el concejal Celio Nieves, Óscar Ramírez y con el concejal Nelson Cubides hablando de lo que estaba pasando aquí. Nosotros, Colombia Justa Libres es independiente, no forma parte de los acuerdos y que eventualmente habría que pensar en otra forma de acuerdos”, sostuvo.

Polémica por cometarios de concejales de Bogotá en medio de la plenaria, cuando Emel Rojas aseguró que había conversado con otro colega en el baño

El hecho despertó indignación en redes sociales por parte de varios activistas de la diversidad sexual y de representantes políticos, quienes rechazaron las acciones de los concejales que se mofaron de un comentario. “Lo que pasó hoy en el @ConcejoDeBogota se llama homofobia no se llama de otra manera. No se llama chiste, ni se llama humor. Se llama repudio a la existencia de otrxs y eso es violento y ha causado muertes de personas en esta ciudad”, sostuvo el concejal Leal.

Leal y Sánchez hacen parte de la Comisión para el Seguimiento a la Política Pública LGBTIQ+ en Bogotá, que sesionó el pasado 1 de diciembre y por tanto promueven la inclusión y la eliminación de las actitudes que pueden llegar a ser violentas contra las diversas expresiones de género.

SEGUIR LEYENDO: