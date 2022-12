Vía Concejo no fue: el presupuesto de Bogotá para el 2023 por $31,5 billones será aprobado por decreto

Como ocurrió con la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial, en el Concejo los tiempos ya no dan para aprobar el presupuesto del año entrante. (Archivo)

Vuelve y juega. En el Concejo de Bogotá, en donde se está discutiendo el presupuesto distrital del año entrante, por $31,5 billones de pesos, de los cuales $26,1 billones serán para inversión, $3,9 billones para funcionamiento y $1,6 billones para servicio de deuda, los tiempos ya no alcanzarán para que sea aprobado por esta corporación.

¿La razón? Hubo varias recusaciones, la última de las cuales se radicó en contra del concejal del Partido Liberal, Venus Albeiro Silva. Descontando el hecho de que el concejal Silva indicó este sábado tres de diciembre que se tomaría su tiempo para analizar la misma, el reloj está jugando en contra del trámite, pues los debates en Comisión de Hacienda y en Plenaria deberían despacharse en menos de una semana.

Ante este escenario, la concejal de la oposición, Diana Diago (Centro Democrático) fue clara en su lectura de esta nueva dilación en los tiempos para debatir, analizar y sobre todo modificar un proyecto de Acuerdo clave para la ciudad:

“El Concejo se ha dejado manosear de Claudia López durante tres años y lo seguirá haciendo. Llega una nueva recusación y los términos ya no alcanzan. Este es un pésimo mensaje y el Concejo le está dando la espalda a la ciudadanía. Le estamos quitando presupuesto a la seguridad, a desarrollo económico, a los entes de control. Es irresponsable y nosotros tenemos responsabilidad en eso”, indicó a Infobae la concejal Diago, quien dijo que esta discusión se quedó en veremos y “va a regir el presupuesto tal cual lo entregó Claudia López”.

Llamado de atención a <a href="https://www.infobae.com/tag/libardo-asprilla/" target="_blank">Libardo Asprilla </a>y Venus Albeiro Silva

Por la misma línea, el concejal de Polo Democrático Alternativo, Carlos Carrillo, dijo que “Claudia López maneja al Concejo como se le da la gana. Esta es una corporación que trabaja en absoluta subordinación a la alcaldesa, y yo no puedo dejar de recordar que hace un año hubo mucha polémica por el nombramiento de Libardo Asprilla en la presidencia de la comisión de Hacienda. Sin experiencia, además venía de ser un directivo de Claudia López, lo cual lo pone en un permanente estado de inestabilidad. Todos sabíamos que sería un presidente arrodillado a la Administración y ¿qué está haciendo? Dilatar. Está haciendo operación tortuga”, comenzó por referir a Infobae el concejal Carrillo.

A este respecto, el concejal Carrillo indicó que el concejal Asprilla no está dejando votar a la comisión porque esta podría negar el presupuesto, “y después llega una recusación a Venus Albeiro Silva quien le salvó el POT a Enrique Peñalosa. El mismo presidente le pidió que respondiera cuanto antes y ya dijo que no lo hará. Y hay que tener en cuenta que el Concejo ya no alcanza a aprobarlo por acuerdo, pero la Comisión de Hacienda aún podría negarlo y hoy están los votos para negarlo. Venus tiene que asumir la responsabilidad política de lo que está haciendo”, concluyó el concejal.

Para cotejar las posiciones, Infobae habló con el concejal Asprilla, quien indicó que “las evidencias no mienten. Yo, como presidente de la comisión de Hacienda, lo que hice fue ajustarme a los lineamientos que establece el reglamento interno del Concejo de Bogotá y a los tiempos que me fueron asignados conforme la programación de la junta de voceros. Con los tiempos que se me asignaron organicé una agenda que facilitó el desarrollo cabal del trámite de la iniciativa. Es más, me di a la tarea de citar a todas las entidades distritales registradas en el presupuesto para que respondieran a cada una de las inquietudes de los concejales. Ahí están las evidencias, hubo una nueva recusación, eso limita el accionar del Concejo”, precisó Asprilla.

Los tiempos ya no dan

Por su parte, el presidente del Concejo de Bogotá, el cabildante Samir Abisambra, comenzó por referir que este año hubo más sesiones de presupuesto que en los años anteriores, “pero llegaron dos recusaciones, ambas desde mi punto de vista, infundadas. No obstante, a mí el reglamento no me permite más y precisamente por eso estamos modificando el mismo para que podamos ser mucho más ágil. Esas recusaciones infundadas que no dejan trabajar al Concejo son una perdedera de tiempo y están afectando nuestro rendimiento”, precisó a Infobae el concejal Abisambra.

Reiteró, como lo hizo la concejal Gómez, que los tiempos ya no alcanzan y es un hecho: el presupuesto del 2023 se aprobará por decreto: “Venus Albeiro Silva tiene que responderme la recusación y tiene cinco días hábiles. Si me la contestara hoy yo podría citar a plenaria mañana, pero si no lo hace yo no puedo hacer nada”, concluyó el presidente de la corporación.

Y por último, le explicó a Infobae la concejal del Nuevo Liberalismo, Marisol Gómez, que “es muy sospechoso que se hubiera dado esta recusación cuando ya llevábamos una semana de discusión en la comisión de Hacienda. ¿Por qué no la hicieron antes? Como lo vimos con el Plan de Ordenamiento Territorial, pareciera que la hicieron para que ya no alcanzaran los tiempos. Entiendo que, por ley, si el 10 de diciembre no está aprobado la alcaldesa lo podrá decretar. Es raro, sospechoso y muy triste porque se aprobará por decreto. Ya no hay otra opción, pues el concejal Silva ya dijo que se tomaría su tiempo para contestar la recusación. Este será un presupuesto aprobado por decreto”, concluyó.

