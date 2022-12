Juan Duque reveló los sueños que cumplió y los que no durante este 2022. Foto: Instagram @juanduque

Al final de cada año varias son las personas que se plantean una lista de sueños o metas por cumplir para el año siguiente. Sin embargo, por más voluntad que se tenga para llevar a cabo todos los propósitos planteados, siempre quedan algunos por realizar en el camino. En el caso de Juan Duque, por ejemplo, recientemente el cantante urbano reveló las metas que logró cumplir y las que no durante este 2022 que ya está ad portas de terminar.

De este modo, este miércoles, 7 de diciembre, el antioqueño compartió desde su cuenta de Instagram una galería que reúne diferentes selfies, videos en el estudio de grabación, además de su lista de deseos en la que se empieza por leer lo siguiente: “Tener una vaca con...”, empero el intérprete de ‘X Ti Lo Digo’ tachó el nombre de la persona con la que aparentemente quería tener al mencionado animal, primer anhelo que no cumplió este año.

Tampoco logró cumplir las metas de: “Mi mamá viéndome cantar en el estadio”, “Cumplirle un sueño a los míos” y “Un Grammy”. Por otra parte, entre los sueños que sí pudo llevar a cabo están: “Ir a un Mundial”, “que la gente coreé mis temas”, además de “Ir a los parques de Harry Potter”.

Juan Duque reveló los sueños que cumplió y los que no durante este 2022. Foto: Instagram @juanduque

Aparte de revelar su lista de sueños, Juan Duque también anunció el pronto lanzamiento de otro sencillo, del cual todavía no ha revelado el nombre, pero ha dejado escuchar parte de la canción en la que interpreta frases como: “Me puse existencial tomando un antioqueño, hablando con los panas de los sueños de pequeño... se me coló en la lista tu nombre de primero y ese es el que nunca se va a cumplir, yo ya aposté, gané y también perdí, pero la chimb*, hoy me emborracho con los míos, yo sé que como yo más de uno está jodido...”

No sobra mencionar que Juan Duque está en los inicios de su carrera musical, pero se ha convertido en una promesa del género urbano. Durante el segundo semestre de este 2022, el paisa también sonó entre los medios de comunicación por su breve noviazgo con Lina Tejeiro, actriz llanera.

Juan Duque anuncia el lanzamiento de otro sencillo poco antes de finalizar el año

Juan Duque le respondió a quienes lo señalan de ser conocido solo por haber sido novio de Lina Tejeiro:

Desde que se conoció de su ruptura con Lina Tejeiro en octubre pasado, Juan Duque continúa encabezando titulares en los medios de comunicación por cuenta de su exnovia. ¿Qué pasó ahora? Pues bien, el cantante urbano vuelve a sonar por su pasada relación en vista de un comentario que le dejó un usuario(a) en sus redes sociales.

“No estamos para negar que a Juan Duque no lo conocía sino la mamá hasta que se metió con Lina Tejeiro”, fue la frase redactada por el usuario(a) en cuestión. Al leer dichas palabras el también intérprete de ‘+ Chimbita’ no quiso quedarse callado, puesto que ya es bien sabido por sus seguidores que acostumbra a dar respuesta a comentarios tanto positivos como negativos, en este caso -como lo ha hecho en otros- recurrió al humor y la ironía para contestar. Aquí su respuesta:

Juan Duque responde a usuario que dijo que solo lo conocían por haberse metido con Lina Tejeiro. Foto: Instagram

