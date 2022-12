Profesor de la Universidad del Valle acusado de abuso sexual: la Procuraduría anunció que le abrirá investigación

Los periodistas fueron agredidos en el campus de la Universidad del Valle

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que se abrió una indagación contra Luis Alberto Pérez Bonfante, profesor de la Universidad del Valle, quien fue denunciado por presunto abuso sexual contra una joven investigadora en octubre pasado.

A través de un comunicado, el ente disciplinario señaló que, “la actuación disciplinaria iniciada por el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de los hechos y, en especial, verificar la ocurrencia de la conducta para saber si la misma es constitutiva de falta disciplinaria”.

Asimismo, la Procuraduría ordenó la práctica de varias pruebas documentales, las cuales serán analizadas y valoradas, para a partir de los resultados obtenidos esclarecer los hechos objeto de la denuncia.

Además, la Procuraduría solicitó a la institución educativa información sobre si dio a conocer los hechos a la Fiscalía General de la Nación, y la copia o soporte del protocolo de atención establecido para los casos de abuso sexual.

De acuerdo a la víctima identificada como Salomé Burbano Delgadillo, investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, fue víctima de abuso sexual por parte del directivo y profesor de la Universidad del Valle, de acuerdo con lo detallado, todo se dio cuando ella viajó a la capital del Valle de Cauca por el lanzamiento de un libro del que es coautora.

“Ocurrió el 14 de octubre cuando viaje a Cali por el lanzamiento de un libro de que soy coautora, este evento académico lo había organizado mi agresor en la Universidad del Valle, luego de eso, con algunos coautores fuimos a cenar y celebrar, después de unos tragos perdí completamente mi memoria”, comenzó la investigadora a relatar su verdad.

Tras haber perdido la memoria, Burbano Delgadillo se levantó en un lugar que no conocía, además, se encontraba sin la mayoría de su ropa, con malestar general y no tenía a la mano su celular, por lo que rápidamente busco sus pertenencias y logró ponerse su vestido.

“Luego entro mi agresor y ahí tuve más miedo porque supe donde estaba, estaba en la casa de un tipo que hasta el día anterior no conocía personalmente. Él me dijo que como estaba tan mal la noche anterior, no sé quiénes, habían decidido que lo mejor era que me quedará en su casa”, anotó Salomé que contó que todos sabían que ella tenía familia en la ciudad.

La situación no quedó ahí, pues el sujeto le explicó que se había vomitado en su vestido, cosa que asegura no sabe si es cierta; y le hizo quitárselo y ponerse una camisa suya, para posteriormente tocarle varias zonas de su cuerpo sin ningún tipo de consentimiento. La víctima asegura que en el momento no cayó en cuenta de lo difícil que fue la situación y lo que significaba, sino que hizo su catarsis hasta que llegó a Bogotá y habló con su familia.

Tras hablar con su hermano, que es enfermera y le hizo una serie de preguntas sobre la situación, se dio cuenta de que la situación fue peor de lo que creyó, pues: “Me di cuenta de que ese día en la casa de mi agresor, cuando entre al baño y me baje mis pantys, encuentre el protector que había en ellos una sustancia que no era mi flujo vaginal y que aparte de eso, el olor de mi vagina había cambiado por uno completamente fétido”, contó en el video que se viralizó en Twitter.

Posteriormente, interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la Nación y adicional en sus redes sociales, pues, quiere que las personas que han sufrido este tipo de agresiones denuncien y puedan ser rodeadas por la sociedad para que esto no se repita y los agresores sean procesados.

