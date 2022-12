Karol G respondió qué tanto se goza la fama: “La mayoría del tiempo me gusta mucho la gente”

Karol G, cantante urbana colombiana. Foto: Instagram @karolg

Hoy por hoy Karol G es una de las artistas que más popularidad ha adquirido entre el público, sus canciones se escuchan por todas partes y la reguetonera colombiana no para llenar estadios y todo tipo de escenarios a los que lleva su música. Por supuesto, su éxito viene acompañado de fama, de reconocimiento mundial.

Algunas celebridades han definido la fama como una arma de doble filo, otras aseguran no enfocarse mucho en eso o, incluso, no falta quien se sienta incómodo de no poder salir tranquilamente a la calle o estar cenando en algún restaurante sin que lo reconozcan y le pidan fotos y autógrafos. Pero en este sentido, ¿cómo se siente Karol G al ser una persona famosa?

Pues bien, recientemente la intérprete de ‘El barco’ le dio una entrevista al comediante puertorriqueño, Chente Ydrach, quien le preguntó si se goza la fama como parte del negocio de la música. Frente a lo planteado, la antioqueña dio cuenta de que disfruta de todo lo relacionado con la industria.

“A mí me gusta todo... la mayoría del tiempo me gusta mucho la gente. En realidad, vengo de familia muy numerosa, de pequeña éramos como 150 personas en las fiestas, entocnes a mí me gusta la gente. Si llego a Medellín no salgo mucho y, me gusta salir, pero si estoy sola y no tengo gente voy y me parqueo en el carro, llevo algo de comer y me lo como dentro del carro viendo pasar gente. Me gusta ver cómo se están vistiendo las niñas, cómo salen de las fiestas, qué hacen en la calle, porque siento que eso hace parte de la musa para escribir canciones”.

Este es Koko, el perro más fan de Karol G:

Karol G puede tener miles de fanáticos en todo el mundo, pero seguramente ninguno como Koko, un Border Collie que se ha vuelto viral en las redes sociales por la evidente emoción que le genera el escuchar una canción de la reguetonera colombiana. De hecho, los dueños del animal ya le crearon una cuenta en TikTok con la siguiente descripción: “¡Soy un Border Collie muy inteligente! Me gusta cantar, amo la música”. Y, aunque hasta el día de hoy solamente se han compartido cinco videos en el perfil, la mayoría de ellos ya son tendencia en vista de que dan cuenta del aparente gran fanatismo que siente el perro por Karol G.

De este modo, en uno de los videos publicados se ve el momento exacto en que empieza a rodar el videoclip de ‘200 copas’ -tema que la cantante antioqueña lanzó en julio de 2021- y apenas Koko escucha la canción sale corriendo hacia el televisor y empieza a aullar. El video fue publicado con la frase: “Mi perro cuando escucha a su artista favorita”. Y así se han compartido varios videos más.

Por otro lado, respecto de su nueva música, vale recordar que la última canción que Karol G ha lanzado hasta el momento es ‘Cairo’, que data del pasado 13 de noviembre. Ya son 44 millones de visualizaciones las que tiene el videoclip en YouTube, un reflejo de su éxito.

