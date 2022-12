Jorge Enrique Robledo le respondió a “las barras bravas del petrismo” sobre una alianza con Uribe: “Nos la hemos pasado toda la vida en contradicción”

Exsenador Jorge Enrique Robledo, líder del partido Dignidad

El exsenador Jorge Enrique Robledo publicó un nuevo video para dejar claro que no tiene ningún vínculo con el expresidente Álvaro Uribe, luego de que este lo mencionara como una opción que vería con buenos ojos en las elecciones a alcalde de Bogotá. El líder de Dignidad se despachó contra quienes lo relacionaron con ese sector político a los que llamó “matones” del petrismo.

La declaración de Uribe Vélez se dio tras un evento proselitista en Bogotá, al ser consultado por las opciones para la Alcaldía capital. El exmandatario mencionó a Diego Molano, Juan Daniel Oviedo, que militan y son cercanos al Centro Democrático y a Robledo, sobre quien dijo que votaría por él al considerarlo un hombre correcto. “Ha sido muy crítico de mi persona, de nuestras ideas, de personas muy cercanas a nosotros”, señaló.

Esa posibilidad generó una ola de críticas al exsenador del Polo Democrático y fundador de Dignidad, quien se ha esforzado por borrar cualquier posibilidad de un vínculo más allá de la contradicción que han sostenido ambos líderes políticos desde hace décadas.

“A paso seguido, las barras bravas del petrismo, la matonería petrista, salió a mentir y calumniar diciendo que esa declaración de Uribe era la prueba reina de que yo había traicionado mi pensamiento y que me había vuelto uribista y que por eso era que no había votado ni estaba respaldando el gobierno de Gustavo Petro”, señaló Robledo por medio de un video.

Robledo sostuvo que la opinión de Uribe Vélez no fue consultada con él de ninguna manera. “No tiene ninguna viabilidad porque nos la hemos pasado toda la vida en contradicción”, dijo el exsenador, quien recordó que como senador fue opositor del gobierno del ahora líder del Centro Democrático, así como cuando compartieron juntos en el Senado.

“La actitud de las barras bravas petristas, de esos matones que se mueven allí, pues es una actitud tramposa, mentirosa, calculada para engañar; que refleja, digamos, una descomposición muy profunda de quienes así opinan”, sostuvo Robledo.

El líder de Dignidad señaló que no será candidato en el 2023, cuando se realizarán las elecciones locales, no será candidato a ningún cargo de elección, que es una decisión tomada y que no tiene ninguna posibilidad diferente. Pero sí hará campaña con su partido y por las ideas que ha defendido hasta que le “alcancen las pilas”.

“El año entrante recorreré a toda Colombia. Iré hasta el último rincón que pueda ir a respaldar candidaturas que respalde mi partido que es Dignidad, candidaturas de gente honrada, luchadora, echada para adelante que quiera el cambio democrático en la idea de que no es verdad que en Colombia hay dos posiciones políticas porque hay por lo menos tres y somos varias las fuerzas que estamos promoviendo esos acuerdos para sacar adelante muchos alcaldes, concejales, gobernadores y diputados en las elecciones de 2023″, concluyó Robledo.

Juan Manuel Galán, presidente del Nuevo Liberalismo y con quien formaron la Coalición de la Esperanza como candidatos presidenciales en las pasadas elecciones, respaldó las palabras de Robledo para lanzar una pulla al uribismo y el Pacto Histórico.

Juan Manuel Galán en respuesta a Jorge Enrique Robledo

“Los extremos dicen y repiten que no son iguales pero actúan igual… ¿Lo que importa entonces es lo que dicen o lo que hacen? Para mi lo he hacen pero juzguen ustedes”, señaló Galán.

“El uribismo pagando favores al petrismo. El P.H. quiere deslegitimar al único al que le temen. Robledo desde la izquierda cuestiona a Petro con sensatez y valentía. Por ser un hombre digno y honesto le hacen un entrapamiento. Usan a su nuevo caballo de Troya, Alvaro Uribe”, sostuvo al respecto el exministro de Defensa, Gabriel Silva.

