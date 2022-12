Deafheaven confirma concierto en Colombia en 2023

Deafheaven se formó en San Francisco en 2010 y desde entonces se convirtió en uno de los principales referentes del sonido blackgaze a nivel internacional. En el 2023 se presentarán por segunda vez en Colombia (Instagram: @deafheavenband)

Sean grandes o pequeños, los conciertos en Colombia no paran y la agenda para 2023 promete estar tan nutrida como de costumbre. Este miércoles la agrupación Deafheaven, una de las más reconocidas de los últimos años en el panorama del rock alternativo, confirmó a Colombia como una de las paradas de su gira por América Latina en 2023.

La banda norteamericana se presentará en Bogotá el próximo 5 de marzo en Herbívoro, un restaurante de comida vegana ubicado en el sector de Chapinero que ya ha recibido otras presentaciones a lo largo de 2022 como la de la agrupación de hardcore punk Stick To Your Guns en mayo, el chocoano Alexis Play en junio o la agrupación de metal gótico The Gathering en septiembre.

Desde el regreso de los conciertos luego de la pandemia, este espacio se viene consolidando como uno propicio para albergar presentaciones no tan masivas como otras del calendario de conciertos en la ciudad, pero igualmente esperadas por sus seguidores.

Bogotá será la segunda parada de la agrupación encabezada por el cantante George Clarke. La etapa latinoamericana de este tour donde presentan su LP de 2021 ‘Infinite Granite’ comenzará el 4 de marzo en México. Tras su presentación en el país, continuarán su camino con shows en Chile, Argentina y Brasil.

Publicación de Deafheaven en su Instagram confirmando las fechas de su próxima gira por América Latina, en las que se incluye Colombia

De momento no se conocen detalles relacionados con el inicio de la venta de boletería o la empresa encargada de la organización del concierto, por lo que los fanáticos de Deafheaven tendrán que estar pendientes de su página web o sus redes sociales para conocer más detalles de esta presentación, la segunda del quinteto tras un paso muy bien recibido por Rock Al Parque en el 2016.

Colombia y la fiebre del blackgaze

Deafheaven ganó notoriedad durante la última década gracias a que fue pionero en un estilo musical conocido como ‘blackgaze’. Este fusiona el ambiente turbio y los guturales del black metal con distorsiones propias del movimiento shoegaze de inicios de los años noventa, a lo que se suman patrones rítmicos más arriesgados de lo usual.

Sus álbumes ‘Roads To Judah’, ’Sunbather’ y ‘New Bermuda’ se convirtieron en referente de un estilo musical que ha ganado adeptos poco a poco en el mundo gracias a esa cualidad atmosférica de su sonido, que no dudaba en expresar su lado más oscuro cuando hacía falta.

Fueron justamente esos dos lados los que exhibieron en Rock Al Parque en 2016, justamente durante la gira promocional de ‘New Bermuda’. La energía y rango vocal deClarke bastó para conquistar al público capitalino, mientras que las guitarras de Kerry McCoy y Shiv Mehra presentaron a los asistentes toda una nueva forma de entender las distorsiones en el rock.

Desde entonces la banda de San Francisco publicó dos álbumes más: ‘Ordinary Corrupt Human Love’ y ‘Infinite Granite’. En este último su sonido deja bastante de lado su influencia del black metal, orientándose más hacia el shoegaze y el post rock que igual les siguió ganando adeptos en la escena internacional.

Como prueba de que hay un creciente gusto por el ‘blackgaze’ en el país, no solo Deafheaven se presentará en el 2023. Otro de los pioneros del género, los franceses Alcest, se presentarán en Bogotá el 28 de marzo en un escenario todavía por confirmar. También ellos se presentarán por segunda vez en Colombia, luego de dar una presentación en 2018 en la gira promocional de ‘Kodama’, su álbum más reconocido. Para su show de 2023 se espera que lo hagan con un nuevo álbum debajo del brazo, mismo en el que vienen trabajando desde agosto del presente año.

