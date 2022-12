Atlético Nacional confirmó la salida del argentino Emanuel Olivera: no llegaron a un acuerdo económico

Emanuel Olivera se despide del Atlético Nacional tras no llegar a un acuerdo económico. Foto: Twitter Atlético Nacional.

Finalmente el Atlético Nacional y Emanuel Olivera no llegaron a un acuerdo que les permitiera seguir hacia adelante para una nueva campaña. Al parecer el equipo antioqueño no pudo cumplir con las exigencias del jugador argentino, por lo que tuvo que decirle adiós como se puede ver a través de las redes sociales.

“¡GRACIAS TURRO! Con importantes logros y grandes recuerdos, despedimos a Emmanuel y agradecemos su entrega por nuestra camiseta. #MuchasGraciasTurro”, anotó el equipo verdolaga en su cuenta de Twitter, junto con una imagen en donde Olivera posa con los dos títulos que consiguió con el equipo en los dos años y medio que duró su relación.

Nacional se despide de Emanuel Olivera

Según se conoció hace unos días por indagaciones del ‘Blog Verdolaga’, Olivera estaría exigiendo una gran suma de dinero por renovar con el equipo, lo cual ascendería a 700 mil dólares, cerca de 3.400 millones de pesos colombianos. Una parte por la firma y otra para su agente, entre otras peticiones para seguir defendiendo los colores del equipo paisa.

Sobre esto no se ha pronunciado ningún miembro del Nacional, pues solo han dado a conocer a partir del post que no se llegó a un acuerdo entre las partes. En cuanto lo que piensa la hinchada, parece no estar de acuerdo con la salida del zaguero del equipo, pues era considerado como uno de los más destacados en la defensa del equipo verde.

“Cambiar a uno de los jugadores rescatables del equipo (32) por uno a puertas del retiro (37). Vaya que sí saben de negocios y fútbol. Solo falta que no llegue Mosquera y quedamos lindos”, “Lo único bueno que podían hacer este semestre era renovar a alguien que no negó una gota de sudor y ni eso fueron capaz. Lo peor es que luego viene el plan de abonados carísimo como cosa rara, que decepción”, se lee en algunos comentarios de los hinchas.

Dos polémicas renovaciones en el Atlético Nacional para el 2023

Jhon Duque y Danovis Banguero son dos de los jugadores que han sido renovados por el plantel dirigido por el profesor Paulo Autuori, ambos jugadores han causado polémica entre los hinchas, pues no ven con buenos ojos el hecho de que hayan firmado su continuidad por un año más, para muchos no han sido claves en el proceso que se desarrolló durante este 2022, en el caso de Duque por una lesión que lo ha mantenido lejos de las canchas.

En cuanto a nuevos fichajes, los verdolagas se enorgullecieron de presentar al experimentado defensor caucano, Cristian Zapata, quien viene de hacer una larga carrera por varios clubes europeos como Udinese, Milan y el Villareal hasta llegar al fútbol argentino con San Lorenzo de donde se desvinculó recientemente por cuestiones personales, según informaron desde el equipo gaucho.

Aún se espera si llegarán nuevos refuerzos al equipo para lo que será la siguiente campaña, en donde estarán disputando diferentes competencias esperando sobresalir con la nómina que proponen para el 2023.

