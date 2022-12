Por falta de plata no se podrá hacer el Tour Colombia 2.1: esta es la cifra que quedó faltando

Sergio Higuita fue el último ganador del Tour Colombia 2.1 en el 2020. Foto/ Instagram Sergio Higuita

El Tour Colombia 2.1 finalmente no se realizará en el 2023, lo que supone una muy mala noticia para el ciclismo colombiano, pues no solo resulta ser un golpe duro para el calendario nacional, sino también para los equipos que esperan siempre poder mostrarse en las competencias más relevantes del año. Esta vez habría sido el monto económico el palo en la rueda que no permitió la realización de este evento deportivo en febrero próximo.

Según se conoció por parte del periodista Jhon Fredy Valencia del portal ‘Nuestro Ciclismo’ , la carrera no se hizo una vez más por presupuesto pues “el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Deporte, ofreció apoyar económicamente la competencia que la Fedeciclismo tenía presupuestado realizar con una inversión de 10 mil millones de pesos colombianos, sin embargo, ahora el valor aumentó a casi 13 mil millones de pesos (por el nuevo cambio del dólar), lo cual consideraron imposible de pagar por lo cual esos recursos son insuficientes”, comentó.

La última edición de esta importante carrera se desarrolló en el 2020, justo un mes antes de que la Organización Mundial de la Salud estableciera el COVID 19 como una pandemia de la cual se debió guardar largas cuarentenas, impidiendo, desde luego, la realización de casi toda actividad humana, entre ellas las competencias de ciclismo.

Aunque algunas carreras en Europa intentaron seguir adelante con varias complicaciones por cuenta de la pandemia, otras como el Tour Colombia no se pudieron llevar a cabo por los altos picos de contagio que se presentaron en Colombia a principios de 2021. La situación era entendible, pues hacerla acarreaba un costo bastante alto y el riesgo de que saliera bien era bajo.

Sin embargo, para los siguientes años, cuando la situación sanitaria causada por el Coronavirus estuvo controlada, se esperaba que se retomara la competencia, pues, sin duda, es una de la carreras que más convoca a los ciclistas de la élite mundial a venir a Suramérica a correr junto con la Vuelta a San Juan en Argentina.

Medellín, 12 de febrero de 2019. Actividad de la primera etapa del Tour Colombia 2.1. En la foto: Rigoberto Urán y Martín Emilio 'Cochise' Rodríguez. (Colprensa-Luis Barbosa)

Para el 2022 no se llevó a cabo principalmente por cuestiones económicas, según se lee en el comunicado que emitió la Federación Colombiana de Ciclismo: “El ente rector del ciclismo colombiano evaluó todos los escenarios posibles para llevarlo a cabo el año entrante. Sin embargo, por razones de tipo económico y de orden financiero, la inversión de recursos en materia de salud para menguar la crisis causada por la pandemia, y el creciente número de casos en Europa, imposibilitan la realización de la cuarta versión del Tour Colombia en 2022″.

¿Y el 2023 tampoco?

Para el 2023 se suponía que se darían las garantías para su organización y los aficionados al ciclismo se alcanzaron a ilusionar con su realización cuando se propuso en el calendario de la UCI hace algunos meses, aunque en medio de una polémica, pues en un principio, el máximo rector del ciclismo mundial la había programado para julio de 2023, algo que luego que luego sería corregido pasando a la segunda semana de febrero, entre el 7 y 12.

No obstante, esto no era garantía de que se fuera a hacer, pues a mediados de noviembre la Federación Colombiana de Ciclismo y otros entes como el Ministerio del Deporte se reunieron para definir si se podría hacer la carrera o no, dando como respuesta la negativa a invertir en el evento.

Los pedalistas colombianos que pertenecen al WorldTour tendrán que mirar hacía otras latitudes para poder empezar sus temporadas deportivas, pues en Colombia resulta casi imposible pensar que vuelva a haber una carrera como el Tour Colombia que atraiga a los mejores ciclistas del mundo para el arranque del año como venía pasando.

