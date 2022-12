Arriendos en Colombia subirían más del 12 % en 2023 debido a la inflación

Con el índice de inflación subirán todos los servicios. FOTO: Reuters

La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) hizo una dura advertencia sobre el posible aumento que tendrán los arriendos en Colombia, debido a la alta alta cifra del índice de precios al consumidor (IPC) o inflación con la que cerrará el país 2022, la cual estaría por encima del 12 %, según estimaciones de expertos, y sería la cifra permitida por la ley para que estos, al igual que otros servicios, suban, sin importar el estrato.

Por eso, el gremio pidió a los propietarios de viviendas alquiladas que no se excedan con este aumento de precios y se sugirió que se llegue a un acuerdo entre arrendatario y arrendador para que el incremento no sea tan alto y no se vean tan perjudicadas ambas partes.

“Queremos que efectivamente se lleven a cabo acuerdos porque sabemos de la problemática social en la que se pueden convertir unos incrementos exorbitantes o que de pronto los cánones vayan a sobrepasar los valores reales de un arrendamiento”, dijo la presidente de Fedelonjas. Karina Reyes, a RCN Radio.

De acuerdo con la dirigente gremial, es necesario que haya conciencia entre las personas que viven de los arriendos y las personas que necesitan también el lugar para una habitación.

Según un dato aproximado de Fedelonjas, cerca del 35 % de los colombianos vive en arriendo, pero no todos sentirán el posible aumento en el cánon de arrendamiento al mismo tiempo.

“Las personas a las que se les termina el contrato de arrendamiento en los primeros días del 2023, podrían ver primero el incremento, pues al cumplirse el contrato, los arrendadores tienen la opción de hacer el aumento que se espera sea consensuado con los arrendatarios”, precisó la Federación.

Disponibilidad de inmuebles en arriendo

Recientemente se conoció el ranking de disponibilidad de inmuebles en arriendo y venta del país hecho por el portal Ciencuadras y fuentes aliadas, que reveló que en el primer trimestre de 2022 se tuvo un buen desempeño en ventas de vivienda a nivel nacional, frente al mismo periodo del año anterior.

La venta de vivienda de interés social (VIS) creció un 6 % (43.984 unidades) y la considerada como No VIS creció 5 % (19.506 unidades). Los valores de venta crecieron en proporciones más altas, ya que los vendidos en VIS crecieron 18 % y en No VIS, 10%.

“Esto confirma el incremento de los precios de vivienda de un año a otro en un 8 %, descontando el crecimiento en unidades. La disponibilidad de unidades se redujo en 27 % frente al año anterior, esto como consecuencia del gran volumen de ventas que hubo en 2021 y las pocas iniciaciones de los últimos meses”, resaltó Ciencuadras.

Es de anotar que Bogotá lidera en este sentido de disponibilidad de inmuebles en arriendo y venta con 30,82. Le siguen Medellín (28,53 %), Barranquilla (13,45 %) y Cartagena (6,73 %).

Sin embargo, en el primer trimestre del año pasado, a estas capitales les seguían Bucaramanga (3,91 %) y Barranquilla (3,90 %), que en este periodo fueron desplazadas por Itagüí (5,42 %) y Envigado (4,84 %), respectivamente. Al top de estas ciudades de este inicio de año también ingresaron Ibagué (2,56 %) y Bello (2,55 %), dejando por fuera a Cartagena y Manizales.

Otro dato que arrojó el portal es que la preferencia más solicitada en Colombia es el apartamento, pues tiene una favorabilidad de 83,01 %, mientras que por casa la preferencia es de 16,90 %.

Seguir leyendo: