Radamel Falcao y el homenaje que le brindó la hinchada del Galatasaray

El colombiano Radamel Falcao García fue recordado por la hinchada de su exequipo el Galatasaray. Imagen: Reuters.

La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 continúa en disputa y para los amantes del mejor fútbol del planeta el hecho de que el torneo ya haya llegado a los octavos de final, comienza a dar una sensación de nostalgia y nerviosismo, ya que quedan únicamente pocos partidos para conocer al nuevo campeón del mundo y otra vez una espera de 4 años para volver a presenciar este espectáculo.

Debido al desarrollo de la cita orbital de la cual Colombia no hace parte, los clubes que tienen en sus instalaciones a los jugadores que no fueron llamados a participar del torneo internacional están realizando ejercicios de competición de nivel medio para mantener el estado físico de ellos durante el parón de ligas y delantero colombiano Radamel Falcao García está participando en ellos con el Rayo Vallecano.

El pasado miércoles 30 de noviembre el club español comenzó una pequeña gira por Turquía para realizar partidos amistosos que permitan tener el nivel de competitividad alto en medio de esta pausa del fútbol de clubes. El ariete samario viajó con el equipo dirigido por Andoni Iraola, con la esperanza de ver minutos de juego, más aún teniendo en cuenta que se tratarán de encuentros amistosos sin ningún tipo de interés por detrás.

La institución Rayista disputó su primer enfrentamiento ante el Fenerbahçe, equipo que actualmente lidera la tabla de la Superliga Turca. Al minuto 22 los madrileños se fueron por delante en el marcador gracias a Óscar Trejo, pero dos goles del rival en el segundo tiempo los colocó en desventaja, siendo la situación perfecta para usar la carta de Falcao para buscar el empate. No obstante, el técnico decidió tenerlo en el banquillo y terminaron tragándose la derrota por 3-1.

Fue entonces el segundo partido amistoso ante Galatasaray, el cual era el más importante para el colombiano debido a su pasado en este equipo, donde el Tigre esperó tener minutos de juego, pero nuevamente tuvo que aguantarse los 90 minutos en el banco, negándole la oportunidad a los espectadores turcos de volver a ver en el campo a quien alguna vez fue su delantero estrella.

No obstante, el hecho de no haber jugado no les quitó a los aficionados del Cimbom la oportunidad de tener un gran detalle con Radamel. Justo antes del desarrollo del encuentro, mientras que el Rayo realizaba sus trabajos de calentamiento precompetitivos, el colombiano se acercó a las gradas del Nef Stadyumu y los hinchas comenzaron a cantar arengas junto al delantero como en los viejos tiempos, reflejando que todavía existe bastante cariño entre ambas partes.

Vea aquí el reencuentro del artillero Radamel Falcao García con la afición del Galatasary, el cual fue su equipo por dos años:

La hinchada del Galatasaray cantó y vitoreó junto con el colombiano Radamel Falcao García. Video: Sporsmart.

Tal es el recuerdo que tienen los aficionados del Galatasaray del colombiano, que el atacante también tuvo un momento para firmar varias camisetas y tomarse fotos con quienes fueron a verlo. Si bien las lesiones no le permitieron al samario tener un mejor paso por el equipo turco su estadía fue bastante aceptable.

En total desde 2019 a 2021, Falcao jugó un total de 43 partidos bajo la camiseta del Galatasaray, allí anotó un total de 20 goles y entregó 3 asistencias, sumando más de 2.400 minutos de juego.





