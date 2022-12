Así funcionará la línea WhatsApp que implementará el Gobierno para adelantar la compra y adjudicación de tierras de la reforma agraria

Desde la línea 311 868 19 02 los usuarios pueden realizar trámites de manera ágil y segura. Esta herramienta busca eliminar trámites engorrosos y evita el desplazamiento a las oficinas.

El Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras ponen al servicio de los colombianos una línea de atención WhatsApp para realizar trámites relacionados con la compra y adjudicación de tierras que hagan parte del proceso de la reforma agraria que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Esta herramienta es segura y confiable, además elimina procesos engorrosos y evita el desplazamiento de los ciudadanos a las oficinas de la ANT. Con esto le decimos a las personas que nos seguimos modernizando ya que ahora pueden realizar planes de compra, titulación y adjudicación sin salir de sus regiones”, destacó la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño.

La línea de WhatsApp desde la que se pueden hacer estos trámites es 311 868 19 02 y atenderá todos los días, las 24 horas ya que es una tecnología basada en inteligencia artificial.

Para Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, “este mecanismo simplifica procesos y evita el diligenciamiento de un formulario físico de cerca de 70 preguntas para acceder a la oferta institucional como titulación de predios, obtener o vender tierra. Sin duda, será un proceso ágil que beneficiará a los colombianos”.

<b>Paso a paso: así funcionará</b>

1. Lo primero es que la persona debe guardar en sus contactos el número 311 868 19 02. Desde la aplicación WhatsApp debe escribir un mensaje corto para que se desplieguen las opciones del menú.

2. Luego debe seguir las instrucciones y marcar la opción del proceso que necesite.

Los datos resultantes se almacenan en el Sistema de Información de Tierras (SIT). Posteriormente, se podrá verificar y complementar la información suministrada. Estos se cruzarán con la información de otras entidades del Estado como la Superintendencia de Notaria y Registro, la Unidad Nacional de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, el SENA, la Registraduría Nacional Civil, la Dirección Nacional de Planeación y el Sisbén.

Una vez se ponga en marcha el sistema, los usuarios podrán consultar en cualquier momento el estado de sus trámites, igualmente, podrán enviar documentos, subsanar requerimientos e incluso dar su aprobación en los casos que requiera la Agencia de Tierras.

Los mensajes enviados, de cualquier tipo, son cifrados de extremo a extremo y son privados entre el usuario y la Agencia Nacional de Tierras. Es decir, esta plataforma cuenta con todos los protocolos de seguridad y nadie más puede leer o escuchar su contenido.

Este es el código QR, a través del cual los ciudadanos podrán iniciar su proceso de solicitud de tierra

En contexto

En el debate de control político en la Comisión Quinta del Senado sobre la gestión realizada por el Ministerio de Agricultura, concretamente, sobre las invasiones de tierras y el tratamiento que el Gobierno nacional le ha dado a esta problemática.

Cecilia López, que afirmó que, al menos en este gobierno no serán compradas tres millones de hectáreas de tierra como se había planteado en el acuerdo logrado con Fedegán.

“Para ser realistas, comprar tres millones de hectáreas en cuatro años es imposible. Yo en eso soy muy realista”, afirmó la funcionaria. De paso, calculó que si se llegan a adquirir 500 mil hectáreas al año o un millón, somos unos magos”, enfatizando también en las dificultades que implican estas operaciones comerciales.

“¿Cuál es el compromiso que yo públicamente quiero asumir? (...) No es cuánto compremos y distribuyamos ahorita; es que lo hagamos tan bien, que los próximos gobiernos no tengan razones objetivas para parar la reforma agraria”, dijo López. También fue enfática al recalcar que la Reforma Rural Integral (punto 1 del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc), no se hace en un cuatrienio.

“La reforma agraria se hace en un periodo que ojalá no pase de dos o tres gobierno. Obviamente tenemos que responder a las expectativas de la gente, pero tenemos que ser realistas”, sostuvo la ministra López.

