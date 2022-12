Oficial de la Policía fue señalado de agredir a una líder gremial en Barranquilla

Dina Luz Pardo denunció ataques verbales por parte del comandante operativo de la Policía de Barranquilla. Foto: @asocentrobaq

En las últimas horas, se reveló una denuncia desde Barranquilla, en este caso, por parte de Dina Luz Pardo, directora de la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla (Asocentro), quien señaló que el comandante operativo de la Policía Metropolitana de esta ciudad la agredió verbalmente, esto, en el marco de una serie de manifestaciones realizadas en la capital del Atlántico.

Partdo expuso la denuncia ante los organismos competentes, además, explicando que el coronel Giovanny Barrero había atentado en su contra, esto, mediante una agresión verbal. Conforme a lo señalado por la líder gremial, hace casi un mes, previo a la marcha en contra de las tarifas de energía en la ciudad, el uniformado se comunicó con Dina Pardo y le advirtió que no “hicieran desorden”.

Dina Luz Pardo aseguró:

“El pasado 8 de noviembre, un día antes de la marcha que se llevó contra las altas tarifas de energía, este coronel me llamó para decirme o para advertirme que “cuidado íbamos a formar un desorden dentro de la protesta”, le dije que desconocida para que me estaba llamando para eso, porque es como si él no supiera a quién se estaba refiriendo, a una líder gremial a una mujer decente y que quienes iban a protestar eran personas de bien”.

Luego que la líder le explicara su función en la sociedad y trabajo gremial, el coronel Barreto cuestionó su aclaración y le dijo que no era algo de su incumbencia, añadiendo que, únicamente, estaba corroborando el buen comportamiento de la población en la citada marcha. Para Pardo era necesaria una disculpa, sin embargo, se sorprendió cuando el ESMAD o Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden arribó al lugar en donde se reunió la concentración.

“Él dijo que no me conocía, que no tenía por qué saber eso, que sencillamente él estaba advirtiendo de no formar desorden, ahí me pareció un irrespeto, sin embargo, me quedé callada pensando que el señor en algún momento iba a presentar una disculpa, sin embargo, el día de la protesta se presentó el ESMAD en este lugar, razón también que se nos hizo extraña, cuando era una protesta completamente en paz y en orden”, aseguró la líder.

El Giovanny Barrero habría atacado verbalmente a la líder gremial Dina Pardo.

Si bien, la mujer pasó por alto el hecho, decidió proceder con la denuncia cuando se acercó a solucionar el conflicto en la oficina de convivencia de esta ciudad y fue confrontada por Barrero, quien presuntamente la gritó frente a sus superiores, pues él consideró que estaban cuestionando su labor de seguridad en el centro de la capital del Atlántico, además de supuestamente haber señalado que su relación con Pardo, había sido negativa desde el principio.

“Por segunda vez atenta contra mí, contra mi trabajo gremial, desde el momento cuando me grita y me dice que yo estoy juzgando su trabajo, porque se supone que según él, en el centro no están pasando cosas, y le expliqué que en la noche anterior se habían presentado tres atracos en la calle 30, y por eso estábamos solicitando que se resguardara el centro en diferentes puntos, y el mismo trajo a colación que no habíamos comenzado bien desde el día en el que hablamos”.

Mientras avance el proceso investigativo, la denunciante comunicó que el coronel Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se había comunicado con ella para ofrecerle disculpas y darle su apoyo, señalando que estaba segura y nada le iba a pasar.

