Los mejores memes que dejó la eliminación de Millonarios de la Liga BetPlay.

El año calendario para las competencias futbolísticas ha comenzado concluir, la última fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, está próxima a cerrarse y en menos de nada llega el día de la final, mientras tanto en Colombia se cumplió la sexta y última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2022, definiendo aquellos equipos que disputarán en la final la mejor reconocida ‘estrella de navidad’ y en la esfera deportiva del país es más la satisfacción general por lo sucedido.

Tanto el grupo A como el grupo B disputaron el pasado miércoles 30 de noviembre la última fecha de esta fase y a pesar de como se esperaba, Bogotá no albergará ningún partido de la final al ver a sus equipos eliminados. Tanto Millonarios como Independiente Santa Fe se jugaban en el Clásico Capitalino su clasificación, el cuadro Embajador tenía la ventaja al llegar al partido como líder del grupo, pero necesitaban obligatoriamente llevarse la victoria.

No obstante, los dirigidos por el samario Alberto Gamero no lograron encontrarse cómodos en el terreno de juego, justamente en el partido más crucial del año en liga no consiguieron instaurar su llamativo estilo y dejaron que los Cardenales les dieran problemas.

Las acciones más importantes del encuentro llegaron hasta los últimos 20 minutos de juego. Al 70′ el central de Millonarios, Andrés Llinás perdió la pelota en la última línea dejando a su equipo a merced de la ofensiva rival y tras un disparo al poste de José Enamorado, apareció Jeferson Rivas para cazar el rebote y marcar el 1-0 a favor de los Leones.

La situación se puso peor para los Albiazules al minuto 79 al ver como su capitán, ídolo y quien los había salvado en partidos anteriores, Macalister Silva era expulsado del encuentro tras una infortunada patada a Andrey Estupiñán, allí sus opciones de remontar y llegar a la final se difuminaron en un 80%. Sin embargo, en tiempo de descuento existió un poco de luz en Millonarios.

Al 90+3 el volante Daniel Cataño envió una pelota filtrada al delantero Diego Herazo que dibujó el desmarque con efectividad y la picó sutilmente por arriba del portero rival para guardar el empate parcial de las Gallinas y presionar hasta el último minuto para la remontada.

Los segundos se acabaron el colegiado central pitó el final de la contienda y el empate terminó dejando a ambos equipos capitalinos fuera de la final, pues simultáneamente en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez el Deportivo Pereira había vencido por 2-0 a Junior y robado la punta de la tabla, quedándose así con el tiquete a la gran final.

Las críticas, burlas, memes y comentarios no demoraron en abrumar las redes sociales tras la eliminación de Millonarios de la Liga BetPlay:

“Vendieron humo todo el año, dijeron que no tenían rival, que les quedaba pequeño el FPC y finalmente Terminaron eliminados el primer semestre por Nacional y el segundo por ¡Pereira! Por eso Millonarios es el club más burlado de la República de Colombia.” - @JohanMV

“Colombia sería un mejor país si nos organizáramos tan bien como cuando nos organizamos para burlarnos de Millonarios.” - @EpicosTweets

“Acá no hay que hablar de Santa Fe, ni de Junior, acá hay que poner el pecho y reconocer que Millonarios no sabe rematar una temporada ni definir si depende de sus propios goles.” - @Roberto_Cardona





