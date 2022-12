James Rodríguez se tuvo que ausentar de las prácticas de Olympiacos en España por problemas de salud

James se ha mostrado contento y comprometido durante los primeros días del campamento de entrenamiento organizado por el club de El Pireo en España. En la imagen lo acompaña Marcelo, con quien ya compartiera vestuario en el Real Madrid

Olympiacos realiza una pretemporada con los jugadores cuyas selecciones no clasificaron a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 o, por el contrario, no fueron llamados a la cita orbital. Esta se desarrolla en la ciudad Málaga, España con el fin de que al momento del reinicio de las competencias en Grecia, el club de El Pireo no esté fuera de forma y mantenga el buen nivel con el que cerró la competencia.

El cuadro dirigido por el español Michel solo disputa las competiciones domésticas, la liga y la copa de Grecia, tras su eliminación en la fase de grupos de la Europa League semanas atrás, tras cosechar dos empates y cuatro derrotas en un grupo que compartía con el Friburgo alemán, el Nantes francés y el Qarabağ de Azerbaiyán. En la pretemporada se encuentra James Rodríguez, que se deberá ausentar por algunos días debido a un problema de salud.

“Olympiacos continúa su preparación en Estepona en España por tercer día, con el objetivo de presentarse listo para la reanudación del campeonato y persiguiendo el primer lugar. En la jornada del miércoles, Míchel González tuvo a dos futbolistas fuera: James Rodríguez y Usain Ba. La superestrella colombiana tiene un resfriado y no entrenó; sin embargo, no es nada grave y regresará luego de que lo supere con el resto del plantel”, informó el medio griego To10.

Olympiacos tendrá unas semanas de trabajo en territorio español hasta mediados de diciembre y jugará tres amistosos en los primeros días de diciembre. Estos serán contra el Huddersfield inglés el 1 de diciembre, el Standard Lieja de Bélgica el día 4, y el Nottingham Forest inglés el día 10 antes de volver a su país para disputar el día 14 el primer partido de los octavos de final de la Copa de Grecia ante el Atromitos F.C. y, más tarde, reanudar la competición liguera.

Justamente, el volante colombiano sería baja en el primer partido amistoso con el fin de no arriesgarlo y permitir que se recupere bien de su cuadro gripal. Con trece partidos disputados, Olympiacos se ubica en la cuarta posición de la Superliga de Grecia con 25 puntos, los mismos del PAOK Salónica que se ubica tercero por gol diferencia, y a doce del líder Panathinaikos. Aunque la remontada del cuadro rojiblanco se antoja difícil dado el nivel que han mostrado los ‘verdes’, el hecho de que el partido que disputaron ambas escuadras en octubre terminara empatado a un gol.

Tras sus positivas actuaciones, dos goles y dos asistencias en ocho partidos con el equipo ‘Leyenda’, la prensa de Grecia asegura que el goleador del Mundial de Brasil 2014 extendería su estadía en el Olympiacos. James tiene contrato hasta junio de 2023 y su rendimiento permitiría renovar hasta el 2024, “Olympiacos está en proceso de activar la renovación.

James fue elegido como el mejor jugador de octubre del rentado griego, tras ganar las votaciones de los aficionados con un margen de victoria bastante amplio. Por medio de la cuenta oficial de la Superliga, se hizo el anuncio de la elección del colombiano como el jugador más destacado del mes, complementando la noticia con la información detallada de las votaciones, las cuales finalizaron de esta manera:

1/Rodríguez 53,35%

2/Bernard 23,12%

3/García 19,82%

