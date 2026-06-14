Colombia

Tribunal obligó a Armando Benedetti a retractarse: así desmintió los insultos y acusaciones contra Camilo Enciso

La decisión judicial se produjo tras una acción presentada por el exsecretario de Transparencia, quien rechazó los señalamientos que lo vinculaban con el caso Odebrecht y defendió su actuación frente a las investigaciones de corrupción

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Armando Benedetti tildó a Camilo Enciso de bandido y payaso - crédito @MinInterior/X y @camiloencisov/Instagram
Camilo Enciso presentó una acción judicial luego de que Armando Benedetti lo señalara de haber encubierto hechos relacionados con Odebrecht. - crédito @MinInterior/X y @camiloencisov/Instagram

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se retractó públicamente de los insultos y señalamientos que había hecho contra el exsecretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le ordenara rectificar sus afirmaciones en un plazo de 48 horas.

La decisión judicial se produjo tras una acción presentada por Enciso, quien alegó que el funcionario vulneró sus derechos al buen nombre y a la honra al vincularlo públicamente con el escándalo de corrupción de Odebrecht y utilizar expresiones despectivas en su contra a través de redes sociales.

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En cumplimiento de la orden, Benedetti publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aclaró: “Camilo Enciso no es ‘bandido’, ‘bobo’, ‘eunuco’, ‘payaso’, ‘estúpido’ o ‘chismosa’”, términos que había empleado anteriormente durante una confrontación pública con el exfuncionario.

El ministro del Interior se retractó de los calificativos que utilizó contra Camilo Enciso por orden del Tribunal Superior de Bogotá. - crédito @AABenedetti/X
El ministro del Interior se retractó de los calificativos que utilizó contra Camilo Enciso por orden del Tribunal Superior de Bogotá. - crédito @AABenedetti/X

La disputa entre Benedetti y Enciso

La controversia se originó después de que Enciso formulara denuncias relacionadas con presuntas irregularidades que involucrarían al hoy ministro del Interior.

Entre los cuestionamientos realizados por el exsecretario de Transparencia figuraban señalamientos sobre un supuesto uso de recursos no reportados durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Posteriormente, en febrero de este año, Enciso presentó una denuncia penal contra Benedetti, el exministro Luis Fernando Velasco, la senadora Sor Berenice Bedoya y un funcionario de Findeter por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

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Tras esas acusaciones, Benedetti respondió con una serie de publicaciones en redes sociales en las que negó cualquier vínculo con el caso Findeter y arremetió contra Enciso.

“Este es mucho bobo de verdad! Les apuesto que es otra historia inventada, es como la octava que me hace! No tengo NADA que ver con Findeter”, escribió el ministro en una de las publicaciones que posteriormente fueron analizadas dentro del proceso judicial.

Además de los calificativos, Benedetti señaló a Enciso como supuesto responsable de guardar silencio frente a irregularidades relacionadas con Odebrecht durante su paso por la Secretaría de Transparencia, acusación que fue rechazada por el exfuncionario.

En esta publicación, Benedetti calificó a Enciso de “bobo” y lo señaló como el supuesto “zar de Odebrecht”. - crédito @AABenedetti/X
En esta publicación, Benedetti calificó a Enciso de “bobo” y lo señaló como el supuesto “zar de Odebrecht”. - crédito @AABenedetti/X

Enciso celebró la decisión judicial

Camilo Enciso celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que en segunda instancia le concedió de manera definitiva una acción de tutela presentada contra el ministro Armando Benedetti por las declaraciones que hizo en su contra, las cuales calificó como injuriosas, calumniosas y falsas.

Durante su pronunciamiento, Enciso sostuvo que el ministro intentó afectar su reputación al señalarlo de haber encubierto hechos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht. Sin embargo, aseguró que su actuación fue la contraria, pues afirmó que participó en la denuncia de esos hechos, colaboró con la Fiscalía y con autoridades de Estados Unidos, y contribuyó a que los responsables fueran llevados ante la justicia.

El exfuncionario destacó que tres magistrados respaldaron la decisión judicial y ordenaron a Benedetti retractarse por los señalamientos realizados. Además, precisó que el ministro contaba con un plazo de 48 horas para cumplir con la orden impartida por el tribunal.

Finalmente, señaló que esta decisión judicial ratifica que las acusaciones en su contra carecían de sustento y aseguró que el caso demuestra que “la justicia se demora, pero llega”. En su mensaje también hizo referencia a otros procesos judiciales que enfrenta el actual ministro del Interior.

Camilo Enciso informó que el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón en una tutela y ordenó al ministro Armando Benedetti retractarse de las acusaciones que hizo en su contra en un plazo de 48 horas. - crédito @camiloencisov/X

Un nuevo revés judicial para el ministro

La orden del Tribunal Superior de Bogotá no es el primer episodio en el que Benedetti debe retractarse de afirmaciones realizadas contra figuras públicas.

Semanas atrás, un juzgado también le ordenó rectificar declaraciones dirigidas contra el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, a quien había calificado públicamente como “bandido” y “lavaperros”.

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