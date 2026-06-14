Hallan quirófanos clandestinos en casas y peluquerías de Barranquilla: cerraron ocho centros estéticos

Entre 2024 y 2026, el Distrito ha realizado 33 intervenciones contra prestadores irregulares que ofrecían servicios quirúrgicos y estéticos de manera ilegal. - crédito Alcaldía de Barranquilla

La creciente demanda de tratamientos estéticos y la búsqueda de alternativas de bajo costo encendieron las alertas de las autoridades sanitarias en Barranquilla. Durante operativos adelantados entre mayo y comienzos de junio de 2026, la Secretaría Distrital de Salud descubrió una serie de establecimientos que operaban al margen de la normatividad y en los que se realizaban procedimientos invasivos sin habilitación, sin personal médico certificado y sin condiciones mínimas de seguridad para los pacientes.

Como resultado de las inspecciones, las autoridades ordenaron el cierre preventivo de ocho centros de estética, spas y consultorios, además del decomiso de medicamentos, equipos e insumos utilizados en estos procedimientos, los cuales representaban un potencial riesgo para la salud pública.

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Uno de los hallazgos que más preocupación generó entre los funcionarios fue la identificación de quirófanos clandestinos instalados en peluquerías, locales comerciales, viviendas y apartamentos, espacios que no contaban con autorización para prestar servicios de salud ni con las condiciones requeridas para la realización de procedimientos médicos.

De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Barranquilla, en estos lugares se practicaban liposucciones, lipólisis láser, aplicación de sueros endovenosos y otros tratamientos corporales invasivos, pese a que este tipo de intervenciones solo pueden ser realizadas por profesionales de la salud debidamente certificados y en instituciones habilitadas para ello.

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Las inspecciones permitieron establecer que varios de los establecimientos intervenidos carecían de registros sanitarios, permisos de funcionamiento, protocolos de bioseguridad y talento humano idóneo, lo que aumentaba considerablemente el riesgo de complicaciones para los usuarios.

Más de 30 intervenciones contra prestadores irregulares

La problemática no es nueva para las autoridades sanitarias del Distrito. Según el consolidado entregado por la Oficina de Garantía de la Calidad de la Secretaría Distrital de Salud, entre 2024 y 2026 se han realizado 33 intervenciones de inspección, vigilancia y control a establecimientos catalogados como prestadores irregulares de servicios estéticos y quirúrgicos.

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En estos procedimientos se detectaron casos en los que personas sin la formación requerida realizaban intervenciones propias de la cirugía estética, así como establecimientos que ofrecían servicios para los cuales no contaban con la habilitación exigida por la ley.

Paralelamente, la administración distrital ha fortalecido la supervisión sobre la oferta formal de estos servicios. En total, 102 prestadores de servicios de salud, entre IPS y profesionales independientes, han sido inspeccionados para verificar el cumplimiento de las condiciones de habilitación establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

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El propósito de estas visitas es garantizar que los procedimientos quirúrgicos y estéticos se desarrollen bajo estándares de calidad y seguridad que reduzcan los riesgos para los pacientes.

Funcionarios realizaron inspecciones en distintos puntos de Barranquilla para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias en servicios estéticos. - crédito Alcaldía de Barranquilla

“No es una discusión de precios, es un asunto de supervivencia”

La secretaria Distrital de Salud, Stephanie Araujo, hizo un llamado a la ciudadanía para que no se deje atraer por ofertas económicas que podrían poner en riesgo su integridad física.

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“Los ciudadanos deben entender que esta no es una discusión de precios, es un asunto de supervivencia. Antes de someterse a cualquier procedimiento, la obligación del usuario es verificar el sitio y al profesional”, advirtió la funcionaria según conoció El Tiempo.

Araujo recordó que los centros de estética, peluquerías, salones de belleza y spas no están autorizados para realizar procedimientos invasivos, incluyendo aquellos que impliquen el uso de cánulas, láseres internos, infiltraciones o intervenciones quirúrgicas.

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Asimismo, enfatizó que este tipo de procedimientos no pueden llevarse a cabo en consultorios sin habilitación específica y mucho menos en casas o apartamentos acondicionados de manera informal para funcionar como clínicas.

Supervisión a establecimientos registrados

La Secretaría Distrital de Salud también mantiene controles permanentes sobre los establecimientos que operan legalmente en la ciudad.

Según el medio ya mencionado, actualmente, Barranquilla cuenta con 120 centros de estética registrados formalmente. Entre 2025 y 2026, la Oficina de Salud Pública ha realizado visitas de inspección a 74 de estos establecimientos, con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, los protocolos de atención y la correcta gestión de residuos hospitalarios.

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Como resultado de estas inspecciones, algunos establecimientos obtuvieron concepto favorable, mientras que otros quedaron sujetos a planes de mejoramiento y plazos específicos para corregir observaciones relacionadas con documentación y procesos internos.

Medicamentos, equipos e insumos fueron incautados durante los procedimientos de inspección adelantados por las autoridades. - crédito Alcaldía de Barranquilla

Cómo verificar si un centro estético está habilitado

Ante el aumento de la oferta de procedimientos estéticos promocionados a través de redes sociales y plataformas digitales, las autoridades recomendaron a los ciudadanos realizar una verificación previa antes de contratar cualquier servicio.

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La Secretaría Distrital de Salud indicó que los usuarios pueden consultar el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) para confirmar que el lugar donde se realizará el procedimiento corresponde a una institución habilitada o a un profesional independiente autorizado para prestar servicios de salud.

De igual forma, recomendó revisar el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), con el fin de verificar que el profesional encargado del procedimiento cuenta con la formación académica y la autorización legal para ejercer.

Las denuncias por clínicas clandestinas serán trasladadas a la Fiscalía

Las autoridades reconocieron que uno de los principales retos en materia de vigilancia sanitaria es la detección de procedimientos realizados clandestinamente dentro de viviendas o conjuntos residenciales, donde las facultades de inspección administrativa son limitadas.

Por esta razón, la Alcaldía de Barranquilla informó que cualquier denuncia relacionada con presuntas clínicas clandestinas que operen en casas o apartamentos será trasladada de manera inmediata a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Metropolitana de Barranquilla, con el fin de adelantar las investigaciones correspondientes y determinar posibles responsabilidades penales.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Salud exhortó a la ciudadanía a no acudir a servicios clandestinos motivados por precios más bajos, verificar siempre la idoneidad de los profesionales y denunciar cualquier irregularidad relacionada con la prestación ilegal de servicios estéticos a las líneas 6053793333 y 6053399533.

Según advirtieron las autoridades, detrás de ofertas aparentemente atractivas pueden ocultarse prácticas médicas ilegales que derivan en infecciones graves, secuelas permanentes e incluso la muerte de los pacientes, razón por la cual insistieron en que la seguridad debe prevalecer sobre cualquier consideración económica al momento de someterse a un procedimiento estético.