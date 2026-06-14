Colombia

Petro celebró reducción de la desigualdad y acusó a Uribe y Duque de llevar a Colombia por “el camino de la muerte”

El presidente afirmó que cerca de seis millones de colombianos salieron de la pobreza durante su gobierno y cuestionó a los medios de comunicación y las redes sociales por, según él, influir en la opinión pública y distorsionar la percepción sobre los resultados de su administración

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Petro afirmó que respondió a las palabras del candidato de la Espriella porque él lo señaló con nombre propio - crédito @gustavopetrourrego/IG
El presidente Gustavo Petro defendió los resultados de su gobierno en materia de reducción de la desigualdad y la pobreza. - crédito @gustavopetrourrego/IG

El presidente Gustavo Petro aseguró que durante su mandato se ha logrado reducir la desigualdad social en Colombia, uno de los principales compromisos que, según ha sostenido, asumió durante la campaña presidencial de 2022. A través de un extenso pronunciamiento publicado en sus redes sociales, el jefe de Estado defendió los resultados de su administración en materia económica y social, destacando la disminución del coeficiente de Gini, indicador utilizado para medir los niveles de desigualdad en una sociedad.

Según Petro, la reducción de este indicador representa uno de los logros más importantes de su gobierno, debido a la complejidad que implica disminuir las brechas económicas y sociales en un país que históricamente ha figurado entre los más desiguales del mundo.

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“Puede ser que algunas personas que vean este trino no entiendan estas cifras, pero esta cifra significa que en este gobierno de la Vida que dirijo (...) bajé la desigualdad social”, escribió el mandatario.

El presidente sostuvo que mover los indicadores de desigualdad hacia abajo fue una de las promesas que hizo durante su campaña y aseguró haber cumplido con ese compromiso. En su mensaje relacionó la reducción de la desigualdad con la construcción de una sociedad más justa y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

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“Prometí que movería esos números hacia abajo y lo hice. Hacerlo se llama más justicia social, que es la base de la paz y de la construcción de una nación poderosa de verdad”, afirmó.

Petro también aseguró que su administración ha contribuido a disminuir la pobreza en Colombia. Según indicó, cerca de seis millones de personas habrían salido de condiciones de pobreza o pobreza extrema durante su gobierno, un resultado que atribuyó a las políticas implementadas desde agosto de 2022.

“Hemos sacado seis millones de personas de sus condiciones de pobreza o pobreza extrema en este gobierno”, manifestó el mandatario en su publicación.

En su mensaje, el presidente insistió en que la reducción de la desigualdad y la pobreza forman parte de lo que ha denominado “el gobierno de la vida”, concepto que ha utilizado en diferentes ocasiones para defender las políticas sociales impulsadas por su administración.

El mandatario afirmó que la reducción de la desigualdad es uno de los principales logros de su gobierno y la relacionó con la construcción de una sociedad más justa. - crédito @petrogustavo/X
El mandatario afirmó que la reducción de la desigualdad es uno de los principales logros de su gobierno y la relacionó con la construcción de una sociedad más justa. - crédito @petrogustavo/X

Críticas a Uribe, Duque y los medios de comunicación

El pronunciamiento también incluyó fuertes cuestionamientos contra los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez. Petro afirmó que Colombia ha transitado en distintos momentos por lo que describió como “el camino de la muerte” y señaló directamente a los gobiernos de ambos exmandatarios.

“Que nadie va a escoger el camino de la muerte de Colombia, dirán, pues sí se puede tomar, lo hemos recorrido varias veces, con Uribe y después con Duque, para no hablar de más atrás”, escribió.

Asimismo, el presidente cuestionó el papel de los medios de comunicación y las redes sociales, asegurando que estos espacios estarían influyendo en la percepción de la ciudadanía sobre los resultados de su gobierno. Según Petro, gran parte de estas plataformas se encuentran controladas por grupos económicos que buscan impedir transformaciones sociales más profundas.

“La ignorancia ya no es la que nace con uno, sino que la introducen por la vía de los medios de comunicación y redes”, señaló el mandatario.

Además, rechazó las críticas que califican a su gobierno de promover políticas cercanas al comunismo. En ese sentido, defendió que las medidas adoptadas por su administración tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y reducir las brechas sociales existentes en el país.

Petro cuestionó a los medios de comunicación y las redes sociales, y defendió las políticas laborales y sociales de su gobierno. - crédito @petrogustavo/X
Petro cuestionó a los medios de comunicación y las redes sociales, y defendió las políticas laborales y sociales de su gobierno. - crédito @petrogustavo/X

Las cifras que compartió Petro sobre la desigualdad

Como respaldo a sus afirmaciones, Petro publicó una imagen con datos relacionados con el coeficiente de Gini, una medida estadística utilizada para evaluar la desigualdad en la distribución de los ingresos.

De acuerdo con la información compartida por el mandatario, Bogotá pasó de un indicador de 0,53 en 2023 a 0,50 en 2025, mientras que a nivel nacional el índice habría disminuido de 0,55 en 2023 a 0,53 en 2025.

La imagen compartida por Petro muestra una reducción del coeficiente de Gini tanto en Bogotá como a nivel nacional entre 2023 y 2025. - crédito @petrogustavo/X
La imagen compartida por Petro muestra una reducción del coeficiente de Gini tanto en Bogotá como a nivel nacional entre 2023 y 2025. - crédito @petrogustavo/X

Para el presidente, estos resultados demuestran que se han registrado avances en materia de equidad y justicia social. Además, aseguró que uno de los objetivos de su administración es seguir reduciendo la desigualdad hasta acercar al país a los niveles registrados en economías desarrolladas.

“Queremos disminuir la desigualdad social, al menos, al nivel que tiene Estados Unidos o Francia, para que todas y todos podamos vivir mejor”, expresó.

Finalmente, Petro sostuvo que aún queda trabajo por hacer para continuar reduciendo las brechas sociales y económicas en Colombia, pero defendió que los indicadores presentados reflejan avances concretos de su gestión.

“Hay que bajar la desigualdad, como hemos bajado sustancialmente la pobreza. Es imperioso abrir los caminos de la vida y bajar estos números de la desigualdad social de Colombia aún más de lo que he hecho”, concluyó.

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