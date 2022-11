Rodrigo Candamil reaccionó a la polémica generada por Canelo Álvarez durante Qatar 2022

Rodrigo Candamil reaccionó a la polémica generada por Canelo Álvarez y sus amenazas contra Lionel Messi. Tomada de Instagram @rodrigo_candamil

La polémica que se ha generado en torno al video viral de Lionel Messi en el que presuntamente patea una camiseta de la selección mexicana mientras está quitándose lo guayos, llevó a que Canelo Álvarez pronunciara unas fuertes amenazas en contra del jugador argentino.

Los pronunciamientos estuvieron cargados de odio de parte del boxeador en los que pedía que se respetara a la Tri, como es nombrada la selección de México, y aseguró que, si llegaba a encontrárselo de frente algún día, Lio estaría en problemas: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”.

La disputa ha estado encendida en redes sociales, incluso el actor colombiano Rodrigo Candamil se pronunció al respecto y rechazó los actos de violencia que se generan en torno al fútbol en medio del desarrollo de la cita orbital que se desarrolla en Qatar.

Candamil señaló a través de sus InstaStories que no está de acuerdo con que este tipo de ataques cibernéticos sean aplaudidos por los internautas:

“Qué opinan de la polémica que ha armado el señor Canelo, el boxeador, casi que amenazando con un gesto de macho diciéndole a Messi que ojalá no se lo encuentre porque le da en la jeta. Todas las redes celebran esto y el hecho de que un tipo amenace a otro porque en teoría, en un video, Messi pateó la bandera mexicana. Lo cual entra en el terreno de los pareceres y de los criterios”, fue el primer pronunciamiento que entregó el recordado actor.

El actor que ha participado en producciones como Entre sombras, Verdad Oculta y La ley del corazón, entre otras, destacó que un futbolista profesional de la talla del volante de la selección Argentina, difícilmente tendría un gesto tan agresivo como el patear una camiseta de un seleccionado como el mexicano.

“Creo que un futbolista tan profesional como Messi difícilmente tenga un gesto tan agresivo y violento conociendo los símbolos, y lo que implica para las hinchadas. Me parece muy triste que la gente celebre y le haga barra. Todo se entreteje en los chismes que se puedan generar en uno de los eventos más importantes como el mundial”, finalizó su pronunciamiento Candamil.

En otro de los aparte del video se escucha al actor decir que afortunadamente Lionel Messi no ha caído ante estos sofocamientos del boxeador mexicano, con inteligencia y mesura. Adicionalmente, consideró que la reacción del pugilista es completamente ridícula y exagerada, haciendo un llamado a la hermandad de los pueblos latinoamericanos.

A continuación, las declaraciones de Rodrigo Candamil sobre la disputa generada por Canelo Álvarez:

El actor no se quedó callado y pidió que este tipo de actos no se repitan de nuevo

En vista de las amenazas que recibió el futbolista argentino de parte de Canelo Álvarez y las críticas que circularon en redes sociales por el presunto desplante que cometió el volante de la Albiceleste, el jugador con quien intercambió la camiseta se pronunció al respecto.

“Sé la persona que es Lio, desgraciadamente a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y puedo llegar a entender la reacción al ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado. Pero a mí me parece una tontería de lo que se está hablando. Lio ha tenido muchos detalles, no solo conmigo sino con muchos compañeros de profesión y todos saben cómo es”, declaró en diálogo con TyC Sports.

