Macaco afirma que algunos artistas de reguetón no se meten en temas sociales: “es como un capitalismo extremo”

Con 50 años a sus espaldas, Daniel Carbonell de las Heras, mejor conocido como Macaco, ha pasado por mucho. Desde cuando se dedicaba a tocar música en Las Ramblas de Barcelona, comenzó a consolidarse en lo que es hoy: un artista influenciado por variedad de sonidos de migrantes latinoamericanos, europeos e incluso africanos.

Y aunque puede sentarse a cantar reggae o hasta baladas, por la versatilidad de su voz, mantiene la esencia mediterránea a la hora de componer y desarrollar su arte, lo cual se hace evidente en canciones como ‘Lenguas de signos’, en la que canta con Catalina García (de la banda colombiana Monsieur Periné); ‘Una conexión’, interpretada en compañía de Vicente García; y ‘Blue (Diminuto Planeta Azul)’, en conjunto con Jorge Drexler.

Si bien esa aptitud es uno de sus fuertes —un día puede cantar sobre temas sociales y al otro sobre el amor—, en varios momentos ha dicho que lo importante es el mensaje: apuntar desde una perspectiva diferente porque de todo ya se ha hablado. Y así lo reiteró en entrevista con Infobae Colombia al referirse a ‘Vuélame el corazón’, su más reciente álbum, en el que cuenta con colaboraciones al lado de Estopa y Pedro Capó.

“El amor es un tema super manío, pero el punto de vista de cada autor es lo que lo hace único y especial. Hay infinidad de libros, pinturas, películas que hablan de eso y hay puntos de vista con los que tú puedes conectar perfectamente(...) Son temáticas tan inagotables como humanos hay en el mundo. Aquí nadie se inventa nada. En el arte todo es cíclico, pero ese punto de vista de cada autor, esa nota diferenciadora, es lo que lo puede hacer único y especial”, aseveró Macaco a este medio.

En esa medida, el cantautor no vaciló al afirmar que, pese a todo, la música y la temática del amor conjugan de tal manera que llegan a ser universales y puso como ejemplo ‘Coincidir’, uno de sus temas más sonados.

“Mi música, aunque le apunte en este disco a varios estilos musicales y a una unidad sonora, en este caso narrativa, me ha permitido comprobar que sí es algo que sucede. El tema ‘Coincidir’ del álbum ‘Historias Tattooadas’ sigue creciendo en toda América Latina y el motor fue en Colombia. Es un súper hit y están 284 millones y sube un millón cada semana. Es una canción que habla sobre el amor, pero con una poesía curiosa, o sea, no es para todo el mundo, pero conectó con el imaginario colectivo de una manera muy orgánica, porque realmente no fue una canción que sonara en la radio ni en ningún lado, fue todo boca a oído, lo que ahora llamamos viralidad”, agregó.

Además de que es posible hacer todo un análisis sobre la viralidad de las canciones de Macaco, también es clave mencionar que él ha empleado su voz para hacer música con contenidos más políticos. Sin embargo, estos temas se han visto envueltos en campañas no autorizadas de algunos partidos y sectores que las han empleado con fines publicitarios.

Una de estas situaciones tuvo lugar cuando el Partido Popular de España utilizó sin su consentimiento el tema ‘Moving’ como parte de una campaña para las elecciones del Parlamento Europeo. De igual manera, en Argentina emplearon ‘Mensajes del agua’ con estos mismos fines.

Lo anteriormente mencionado desencadenó la molestia del artista que, si bien dijo sentirse motivado por componer canciones con tintes sociales, declara que es cada vez más escéptico de la política.

“Me ha pasado infinidad de veces que partidos políticos de un lado y de otro han cogido canciones mías para sus campañas y la verdad es que da mucho mucho coraje. Yo sí me involucro en temas sociales, pero nunca en temas políticos porque no me creo a ningún político (...) porque al final ellos son una marca, venden una ideología, una manera de hacer. Yo he tenido muchas ofertas económicas y no lo he hecho porque no lo he sentido”, expresó en su charla con Infobae Colombia.

El artista español ha podido colaborar con Ateciopelados, Catalina García, Jorge Drexler, Vicente García, entre otros artistas Latinoamericanos.

Macaco: del reguetón a ‘Tu calorro’

La música del catalán es algo que se va cocinando a fuego lento. Se considera a sí mismo como una propuesta honesta y orgánica que al final, termina siendo un reflejo de lo que otros piensan en tiempos llenos de caos e incertidumbre.

En ese sentido, cuando se le pregunta sobre las nuevas tendencias musicales y particularmente sobre el reguetón, género en el que todavía no ha querido experimentar, el artista no dudó en explicar que no se trata del ritmo, pues al final es una mezcla de sonidos afrocaribeños, sino que es una cuestión de contenidos con los cuales no siempre compagina.

“Hace años cuando estaba el reguetón pleno decíamos ‘esto durará un poquito’ y no, parece que se ha quedado. El problema para mi no tiene que ver con la parte rítmica, porque rítmicamente el ‘beat’ es muy afrocaribeño, es una mezcla, con lo que yo no conecto es con las letras. Incluso muchos artistas me parecen iguales (...) Muchos artistas tienen muchos parámetros, son muy conservadores, a mí me dejaba un poco alucinado. La mayoría no se mete en temas sociales, es como un capitalismo extremo y lo digo sin ser anticapitalista, pero es una cosa de quién tiene las uñas más largas, quién lleva más oro, quién tiene el deportivo más exagerado, y la verdad eso me deja un poquito frío”, confiesa Macaco a Infobae Colombia.

Desde esa perspectiva, el artista español ha decidido mantenerse fiel a su estilo, a las composiciones que arrancan de poemas y a la colaboraciones que, en el disco ‘Vuélame el corazón’, se llenan de poder. Tal y como ocurre con el tema ‘Me lía’, para el cual colaboró con la agrupación Estopa, que readapta el coro de ‘Tu calorro’ para rememorar los tiempos de la rumba española, mientras narra una historia en la que se invierten los roles del hombre y la mujer.

“Por lo general, siempre es la mujer que quiere algo más con el hombre y aquí me gustaba invertir estos papeles. Por eso se escribió ‘Me lía’. La canción es sobre esta incertidumbre que siente él, que está súper enamorado y pillado, pero ella no se acaba de decidir. Cuando la grabamos con los amigos de Estopa de repente nos fuimos al estudio, lo grabamos y fue maravilloso poder hacerlo, son unos de los más grandes artistas de mi país y unas personas maravillosas que admiro”, añadió.

Por eso mismo y contando con la presencia de una industria más fugaz, en donde los temas pasan rápidamente y los artistas en muchas oportunidades terminan encasillados en un par de canciones, Macaco explica que, para no tener esa sensación, lo más importante es disfrutar siempre de lo que se hace, siendo honesto con uno mismo, jugando con las múltiples posibilidades que entrega la música, construyendo un estilo propio y permitiendo que las personas conecten con el arte.

“Antes yo sobrecargaba las canciones y muchas veces las ahogaba. Era como andar con una mujer demasiado maquillada, al final no la ves, ¿no? El rimel no hace la mirada. Es importante poder ver lo que hay” y entonces se aferra a la premisa de que’'menos es más’, pues una melodía que me mueva, una letra diciente, para Macaco, termina por pesar más.

