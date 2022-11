Rafael Nadal y sus primeras palabras tras su llegada a Colombia: “Venir aquí nos da ilusión”

El tenista español Rafael Nadal se encuentra en Bogotá y durante la rueda de prensa previa a su partido amistoso le dedicó grandes elogios a la gente colombiana.

El tenista español Rafael Nadal, múltiple campeón de Roland Garros, Wimbledon, Australian Open y US Open, dará un partido de exhibición hoy, 29 de noviembre en la ciudad de Bogotá, por la Copa Electrolit. Fue Danny Miche, periodista argentino especializado en cubrir tenis quien dio los países y el rival del deportista en su gira por Latinoamérica. La raqueta ibérica, una de las más importantes de la historia del deporte, ya se encuentra en suelo colombiano, mismo que volvió a pisar después de 11 años donde tuvo su último encuentro de exhibición.

El rival que tendrá en frente el tenista español será el noruego Casper Ruud de tan solo 23 años, que se perfila como una de las máximas promesas del circuito de la ATP y el escenario que albergará tal espectáculo será el Coliseo Live de la ciudad de Bogotá.

No obstante, este partido amistoso no será lo único que los amantes al tenis en Colombia podrán disfrutar. Dentro de las actividades del día también está agendada una clínica de tenis y un partido de mixtos dobles, que hará de telonero, antes que Nadal entre en acción. Este encuentro mixto se disputará entre las parejas Juan Sebastián Cabal y María Camila Osorio vs. Robert Farah y Yuliana Lizarazo.

Desde la mañana, fuera del frío lo que más respiró Bogotá fue el ambiente a tenis. En una concesionaria ubicada al norte de la ciudad, tanto Nadal como Ruud, acompañados de los principales patrocinadores de la Copa Electrolit, comparecieron en una rueda de prensa para dar sus impresiones sobre su llegada a Colombia, su visita por el país y el futuro de sus propias carreras deportivas.

Como era de esperarse el centro de atención y quien atrajo todas las miradas fue Rafael Nadal, en su primera intervención se refirió sobre su visita a Colombia. El tenista se mostró feliz por estar en suelo cafetero por primera vez desde 2011 y afirmó que le gustaría en algún punto conocer territorio colombiano a más profundidad:

“Tengo compañeros en el circuito y los conozco bien. Creo que Colombia es un país donde la gente es muy hospitalaria, muy amable, te transmite de alguna manera paz. Es un país que, desde España hemos visto muchas series de allí, hemos aprendido muchas cosas por allí del país. Espero tener la suerte algún día poder conocer el país más a fondo. De alguna manera, venir aquí nos da ilusión y afortunadamente aquí estamos.”

De igual manera afirmó que para ellos representa mucho el poder visitar países que cuentan con pocas oportunidades para poderlos ver en vivo y en acción, además profundizó en que los colombianos son personas cariñosas y de mucha pasión:

“Estoy feliz de haber podido visitar países que habitualmente son más complicados de gente que probablemente tiene menos opciones de vernos jugar y gracias al grupo Fénix tenemos la oportunidad de hacer esta gira, en países muy bellos, en estadios llenos y la gente con mucha energía. Estoy muy contento de volver a Colombia, el cariño y la pasión con la que la gente vive los eventos es muy especial. Esperemos que podamos tener un buen nivel de tenis y que la gente lo disfrute.”

Finalmente, se refirió sobre su estado físico actual para seguir en las plataformas del tenis más competitivas del mundo. El ibérico afirmó que tiene la motivación suficiente para seguir en escena y que solo el futuro será el que dicte las secuelas físicas que podría llegar a tener, precisando que siempre que pueda hacer un esfuerzo más, lo hará, ya que la competencia lo lleva a tener altos niveles de exigencia mental y física.





