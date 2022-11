Puestos de salud no tienen electricidad en el departamento del Atlántico

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, culpó a la gerencia de los hospitales y la empresa Air-e por la falta de funcionamiento de los nuevos centros de salud del departamento.

Dos centros médicos que se entregaron recientemente no están en funcionamiento pese a que al parecer cuentan con toda la indumentaria necesaria. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, culpó a la gerencia de los hospitales y a la empresa Air-e por este hecho.

Los centros de salud ubicados en Arroyo de Piedra y Pendales no cuentan aún con energía eléctrica, por lo que la comunidad sigue sin poder hacer uso de esos espacios que entregó la Gobernación del Atlántico recientemente.

Elsa Noguera aseguró que la gerencia de los hospitales y la empresa que presta el servicio de energía eléctrica no se han podido poner de acuerdo para que los nuevos centros de salud puedan entrar en funcionamiento.

A través de su cuenta de Twitter, la gobernadora del Atlántico culpó a los hospitales y a Air-e por esta situación.

“Recorrimos los puestos de salud que entregamos en Arroyo de Piedra y Pendales, encontrando que no funcionan porque no tienen electricidad. Le pido a @Aire_Energia y a la Gerencia del Hospital que se pongan de acuerdo para poner este servicio que tanto necesita la gente”, escribió en su cuenta de Twitter la mandataria departamental.

Trino de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.

La gobernadora señaló que se “pasan la pelota de uno al otro” para no asumir la responsabilidad por este incumplimiento a la comunidad, que finalmente es la afectada por la falta de funcionamiento de los nuevos centros de salud.

“No se han podido poner de acuerdo. Se echan la pelotica el uno al otro. Hace ocho meses firmaron un acuerdo y lo incumplió el gerente del Hospital, José Molinares, vuelven y firman y aún nada que estamos energizados”, expresó Elsa Noguera, citada por la emisora Blu Radio.

Con estas declaraciones, la gobernadora además señaló que habrá plazo solo hasta el próximo viernes para que los centros de salud tengan acceso a ese servicio que es fundamental para su funcionamiento.

“Le pedimos tanto al gerente del hospital como a la empresa aire que hagan todos los esfuerzos porque el compromiso es que el viernes 2 de diciembre este puesto de salud tiene que entrar en funcionamiento, por favor, esto no da más espera”, agregó la mandataria departamental, citada por el medio local El Heraldo.

Tampoco hay agua

La comunidad solicita a las autoridades que se tomen medidas pues de nada sirve tener un centro de salud nuevo pero sin servicios básicos para que se pueda atender a los usuarios.

Además de la falta de energía eléctrica, Paola Andrea Gómez Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Arroyo de Piedra, asegurói que tampoco hay agua, otro servicio fundamental para que los centros de salud puedan recibir a la ciudadanía.

“El puesto de salud no está en funcionamiento por la problemática de la luz, no tenemos transformador y a raíz de esto no se puede prestar ninguna clase de servicio de salud. Solamente tenemos una lámpara. No hay posibilidad de un fluido eléctrico para las salas de odontología. Tampoco contamos con motobombas, es decir, que no tenemos servicio de agua”, explicó la presidente de la JAC.

Air-e dice que hay una millonaria deuda

A través de un comunicado, la empresa que presta el servicio de energía eléctrica aseguró que hay una millonaria deuda.

“La empresa Air-e informó que la deuda del sector salud de Luruaco es del orden de los 704 millones de pesos. Frente a la situación, la empresa logró que se firmara un acuerdo de pago que permita energizar el proyecto del puesto de salud de Pendales y saldar otras deudas pendientes desde hace varios meses”, dice el documento.

Así mismo, Air-e aseguró que para la compañía es fundamental el cumplimiento en el pago del servicio de energía y los servicios públicos en general. “De acuerdo con la ley, presupuestalmente deben apropiarse los recursos para el pago de los mismos”.

