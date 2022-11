Para qué se reunieron Gilinski y sus aliados árabes con miembros del Gobierno en el Palacio de Nariño

La Casa de Nariño, lugar de la reunión de Gilinski y los árabes.. (Colprensa-Alvaro Tavera).

La familia Gilinski poco a poco ha ido acercando a los inversores de los Emiratos Árabes Unidos a Colombia, una relación que pareciera ir más allá de los negocios, y que como se ha visto, tienen un vínculo de vieja data. Los caleños los trajeron al país, y los convencieron de participar de la Oferta Pública de Adquisición para quedarse con un porcentaje de Nutresa, pleito, por así decirlo, que libran frente al Grupo Empresarial Antioqueño. No obstante, su más reciente encuentro se dio en el Palacio de Nariño, donde a pesar de no dialogar con el presidente, Gustavo Petro, pero que sí estuvo muy enterado de lo sucedido, si hablaron con varios ministros. El encuentro no fue oficial, por lo que no se ha emitido un pronunciamiento de lo discutido, pero, se habla de un posible interés de los árabes en la nación.

Los diálogos se realizaron entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, en denominado Salón Azul, con una comitiva de al menos dos docenas de invitados, y como si fuera de alto nivel, Jaime y Gabriel Gilinski se sentaron a dialogar con funcionarios de la multinacional IHC, entre esos ejecutivos, se encontraba el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, el mismo que realizó la OPA por Nutresa, quien estaba acompañado por el director ejecutivo de la compañía, Sued Basar Sueb.

El encuentro privado, al que no tuvo acceso la prensa, como lo mencionamos anteriormente, no fue acompañado por el presidente Gustavo Petro, pero, si tuvo presencia de: el ministro de comercio, industria y turismo, Germán Umaña, la ministra de minas y energía Irene Vélez Torres y la jefe de la cartera de agricultura, Cecilia López.

De forma extraoficial, se conoce que los temas que se han tratado en dicha reunión fueron: inversión, economía sostenible, infraestructura, seguridad jurídica, esto último tema muy importante en lo referente a su negocio en la Bolsa de Valores de Colombia; por lo que no se descarta una posible inversión de los extranjeros en el país.

Visita tras nueva Oferta Pública de Adquisición por Nutresa: el nuevo “round” contra el Grupo Empresarial Antioqueño

El pleito que ya lleva unos meses, que le ha costado miembros de la junta directiva del Grupo Sura, y que ya lleva 4 Ofertas Públicas de Adquisición por parte de la familia Gilinski, que busca quedarse también con la participación de Nutresa, y que sumadas con todas las del año van 8, pero que en la más reciente, fue International Holding Company, IHC, la que realizó una propuesta.

El problema ha sido tal, que la Fiscalía General de la Nación comenzó una investigación en contra del Grupo Sura, con la que se busca dar claridad y transparencia en el negocio, así lo referenció en el comunicado de prensa 297:

“La Fiscalía recibió dos denuncias penales que se relacionan con las demandas civiles interpuestas por el Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura SA) y la Compañía de Cementos Argos S.A. Lo anterior, a raíz de posibles irregularidades en los procedimientos de reparto, en los autos admisorios y en la adopción de medidas cautelares, en el trámite de dichas demandas civiles, que podrían configurar hechos de corrupción judicial”.

Hasta donde se conoce, el negocio por Nutresa que propuso IHC es la compra de acciones por 15 dólares, cada una, con un desembolso total entre los 1.716 millones de dólares y los US $ 2.145 millones.

