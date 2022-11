Sura niega haber recibido notificación de la Fiscalía por demanda en el negocio por Nutresa

Sura niega haber sido notificado por la Fiscalía de la demanda impuesta en su contra, por la OPA de Nutresa. REUTERS/Fredy Builes

Se abre un nuevo capítulo en el caso del Grupo Sura y la posible venta, de alguna participación sobre la compañía Nutresa. En medio de la Oferta Pública de Adquisición que adelanta la multinacional árabe IHC, y que entre otras cosas, obliga a asambleas extraordinarias de la junta directiva a la elección de miembros en el alto nivel de la compañía en cuestión. Según la Fiscalía General de la Nación, se abre un proceso por una demanda civil, y acusa supuestas irregularidades en dicho negocio.

Cómo lo explica el comunicado de prensa 297, el ente judicial recibió dos demandas contra el Grupo Sura, y la compañía de cementos Argos. A partir de esto se abrió una investigación qué permitirá garantizar la transparencia en este negocio accionario.

Estos serían los cargos en cuestión, según el comunicado del organismo judicial:

“La Fiscalía recibió dos denuncias penales que se relacionan con las demandas civiles interpuestas por el Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura SA) y la Compañía de Cementos Argos S.A. Lo anterior, a raíz de posibles irregularidades en los procedimientos de reparto, en los autos admisorios y en la adopción de medidas cautelares, en el trámite de dichas demandas civiles, que podrían configurar hechos de corrupción judicial”.

No obstante, el Grupo Sura compartió un concepto no oficial, asegurando que hasta el momento no se había recibido ninguna notificación sobre el proceso penal:

“Esta no es una comunicación oficial sino parte de la indagación interna. Sobre el comunicado 297 de la Fiscalía, publicado el mediodía de este jueves 24 de noviembre, a Grupo Sura no ha llegado ninguna notificación sobre demanda penal. Solo se tiene noticia del hecho por el comunicado de la Fiscalía, en que no se aprecia que sea contra la Compañía. En caso de que haya alguna notificación o vinculación a ese proceso de la Fiscalía, Grupo Sura se pronunciará en su momento por los canales pertinentes. Tampoco Grupo Sura tiene información sobre la demanda civil de Cementos Argos, solo de la que interpuso Grupo Sura la semana anterior y sobre cuyas medidas cautelares se enteró al mercado mediante información relevante en la noche del jueves 17 de noviembre, teniendo en cuenta que el periodo de aceptación de la OPA de IHC por Nutresa concluía el viernes 18 de noviembre”.

El negocio de Nutresa le ha costado miembros de la junta directiva a Sura

Espía sido mis muy intenso para el Grupo Empresarial Antioqueño y para Sura; recordemos que el 7 de noviembre, la superintendencia de sociedades emitió medidas cautelares contra Luis Javier Zuluaga Palacio y Sebastián Orejuela Martínez, quiénes hacen parte de la junta directiva de la compañía, y que según estatutos tanto internos como del mercado nacional, no podían participar del negocio por la OPA del fondo árabe IHC.

Una de las partes que más ha criticado y presionado para efectuar dicha operación, es el Grupo Gilinski, qué logró convocar a una asamblea extraordinaria, dónde se tuvo que volver a escoger a los miembros de esa parte directiva.

Por parte del Grupo Empresarial Antioqueño, o como los denominan miembros independientes, quedaron: Jaime Arrubla Paucar, Guillermo Villegas Ortega y María Ximena Lombana Villalba; mientras que los patrimoniales, y podría decirse, las fichas del Grupo Gilinski son: Jaime Velásquez Botero, David Yanovich Wancier, Gabriel Gilinski Kardonski y Ángela María Tafur.

