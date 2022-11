Juan Alfonso Latorre sería el nuevo director de Invías

Latorre es ingeniero civil y ha trabajado con el Ministerio de Transporte en varias oportunidades

Luego de que se criticara la cantidad de vacantes en el Gobierno nacional a más de 100 días de la posesión de Gustavo Petro, varias fuentes han asegurado que el nuevo director del Instituto Nacional de Vías de Colombia (Invías) será el ingeniero Juan Alfonso Latorre. Incluso desde antes de que el gabinete haga el anuncio oficial, el nombramiento ha causado aprobación, dado su perfil, y cuestionamientos, por las tareas inconclusas que deja en su cargo anterior.

Fuentes del Ministerio de Transporte han revelado a medios como La República y La W que la designación de Latorre fue iniciativa del presidente —no por ningún partido político— y está prácticamente en firme, por lo que en las próximas horas se haría el anuncio oficial. Hasta el momento, Latorre ejerció la gerencia de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) durante la gobernación de Juan Guillermo Zuluaga.

Latorre es hijo del excongresista liberal Alfonso Latorre Díaz. Tiene título de ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana y una maestría en Ciencias de la Administración de la Universidad de Hult, de Estados Unidos.

Además, según su hoja de vida, el nuevo director de Invías fue viceministro de Transporte entre 1992 y 1994, así como consejero presidencial para los Nuevos Departamentos entre 1995-1996, y director del Programa Presidencial de Infraestructura Nacional entre 1996 y 1997. Por otro lado, ha sido ministro (e) de Transporte y durante dos años ofreció consultoría para el Ministerio de Obras Públicas en Ecuador.

Por esta formación y experiencia, la opinión pública ha considerado que Latorre es un funcionario de alto nivel con el conocimiento requerido para el cargo. Sin embargo, la gestión de Latorre ante la AIM —cuyo nuevo director aún no ha sido elegido— no se ha salvado de las críticas: la Gobernación del Meta anunció la ejecución de casi un billón de pesos en obras, varias de las cuales aún no han sido licitadas hasta el momento, a falta de un año para el cierre del periodo administrativo en los entes territoriales.

Nombramientos que faltan

Recientemente resucitó la controversia porque el gobierno de Petro aún no ha elegido a los titulares de varios cargos de alto perfil. La demora en estos nombramientos se debe al intento del presidente por conseguir perfiles confiables en los partidos de gobierno. No obstante, esto ha retrasado decisiones en varios sectores relevantes.

Precisamente este martes se conoció la designación como director de la Aeronáutica Civil de Sergio París Mendoza, quien no solo tiene una amplia experiencia en la autoridad de transporte aéreo, sino que es de la confianza del presidente Gustavo Petro. París deberá llegar a asumir las denuncias por corrupción en los procesos de contratación, entre ellas la vinculación de funcionarios públicos en actividades de narcotráfico y omisiones en el licenciamiento del personal aeronáutico.

El nombramiento en la entidad se demoró, según la emisora W Radio, porque el gobierno estaba en diálogos con el partido Conservador para definir el director. Sin embargo no lograron convencer al presidente y este buscó el apoyo para nombrar a París. Lo mismo habría ocurrido con el nombramiento de Latorre para Invías, otra entidad manejada históricamente por conservadores.

Aún no se nombran directores y presidentes para la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), el Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), los viceministerios de Empleo y Pensiones y de Transformación Digital.

