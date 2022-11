La ministra de Salud Carolina Corcho se “quiere gastar $ 682 millones en 35 días” aseguró congresista del Centro Democrático

Ministra de Salud, Carolina Corcho (Colprensa-Mariano Vimos).

Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá, del partido Centro Democrático, denunció a través de su cuenta de Twitter que si bien la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, no ha revelado los detalles de la reforma al sistema de salud, que se presentaría el 16 de febrero de 2023, sí pretende “gastarse 682 millones de pesos en 35 días para hacer pedagogía” sobre la misma.

“¡Abuso! @carolinacorcho no ha hecho pública su reforma al sistema de salud y la ha elaborado con un hermetismo antidemocrático, pero quiere gastar $682 MM en 35 días para hacer “pedagogía” sobre ella Pretende usar recursos públicos para hacer política y difundir medias verdades”, escribió Forero en su cuenta de Twitter.

El representande por Bogotá del Centro Democrático denunció que la ministra de Salud "se quiere gastar 682 millones en pedagogía".

En su trino, el representante adjuntó varias imágenes en las que se ven detalles de la denuncia que hace. En una de ellas se ve el formato de gestión de contratación en el que se explica el objetivo del programa pedagógico que pretende realizar el Ministerio sobre la reforma al sistema de salud.

“Este nuevo gobierno tiene como propósito hacer la Reforma a la salud con el fin de beneficiar a los ciudadanos del país; sin embargo, es necesario generar acciones encaminadas a que no haya desinformación o especulaciones frente a las acciones que se van a desarrollar para la mejora en el sistema de salud”, dice el documento.

“La ciudadanía debe conocer los pormenores y el paso a paso del documento que contempla todos los cambios y reestructura a la misma, por lo tanto, se deben generar emisiones, programas, infografías, capsulas, spots y espacios en la parrilla de los medios que se dediquen a comunicar y a generar posicionamientos de mensajes claves para mantener al país enterado en esta materia”, se lee además.

La ministra Corcho propuso que las EPS se transformen en redes prestadoras de salud

Carolina Corcho explicó el pasado 27 de noviembre algunas bases de la reforma a la salud, y detalló lo que pretende con respecto a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). “La propuesta que le hace el gobierno a las EPS es que se transformen en redes prestadoras de servicios de salud, para dejar de ser juez y parte con la integración vertical, pues las EPS tienen sus propias IPS y se contratan a sí mismas”, dijo la ministra.

Luego, señaló que “vamos a formular un mecanismo serio de transición para transformar radicalmente el sistema en Colombia. La salud es el sector social más importante del país, al que pertenecen 51 millones de colombianos, por lo que debe de dejar de ser un negocio para unos pocos”.

Además, señaló que no se le puede pedir al Ministerio de Salud que saque resoluciones y decretos que afecten el sistema de salud. “No más, ya la última maniobra que vamos a hacer todos es una transición, es el paso a un sistema más digno e igualitario. Por eso queremos decirle a las EPS que transiten con nosotros a las Redes integrales e integradas de Servicio de Salud, cuidemos entre todos los recursos públicos, aprovechemos las capacidades que han acumulado allí, la de los hospitales, esa es la invitación del gobierno”, dijo.

Añadió que el Ministerio tiene toda la disposición al diálogo, por lo que no puede seguir la negación. “Es que no podemos hablar de una reforma cuando estamos diciendo que se tiene un sistema de salud magnífico, que esto es una maravilla, por lo que si esto es así no habría reforma y menos un diálogo si se tiene el principio de la negación eso es algo que tiene que superarse y pasar a la aceptación para que entremos a la negociación y transformación y salimos todos juntos, esa es la invitación”.

